Los incendios en la Comunidad de Madrid se unen en un solo frente y obligan a evacuar más municipios de la zona

Un coche de la Guardia Civil vigila la evolución del fuego, a 23 de julio de 2026, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid (España). Un nuevo incendio forestal se ha desatado este jueves en la Comunidad de Madrid tras arder un coche en la M-501, en la loca - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid ha informado de la unión de los tres incendios activos en la región en un solo frente que eleva el riesgo y dificulta la capacidad de extinción, obligando incluso a la evacuación de más localidades cercanas al siniestro.

Así lo ha señalado Novillo en declaraciones a la prensa desde el Puesto de Mando Avanzado en Cenicientos, desde donde ha precisado que los vecinos de Chapinería, Colmenar del Arroyo y Navas del Rey deberán abandonar dichas localidades para huir del gran incendio en la zona suroeste de la región madrileña.

Novillo ha previsto unas próximas 24 horas "muy complejas" especialmente por el viento, que llegará a dejar rachas de más de 50 kilómetros por hora hasta por la noche. En este sentido, y dado el avance de las llamas durante las últimas horas, apunta a un área afectada de unas 6.000 hectáreas.

"Necesitamos tener Bomberos Forestales y medios aéreos pendientes en un día de alto riesgo porque no nos podemos permitir un segundo incendio y sobre todo la prioridad es salvar vidas", ha aseverado el consejero madrileño, que apunta ahora a "intentar limitar los flancos" a la espera de un cambio en las condiciones ambientales que permita atacarla cabeza del incendio.

En este sentido, ha apuntado a un cambio en las condiciones de cara a esta noche y, sobre todo, el sábado por la mañana, cuando habrá una bajada de temperaturas y "un módulo de viento diferente".

EVACUACIONES EN CHAPINERÍA, COLMENAR Y NAVAS

El servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha indicado la evacuación de los municipios de Chapinería, Colmenar del Arroyo y Navas del Rey.

Así lo ha informado el Ayuntamietno de Chapinería en sus redes sociales, donde ha precisado que los vecinos de la localidad deben evacuar el municipio rumbo a Villaviciosa de Odón. Saldrán autobuses de la plaza del Ayuntamiento para los vecinos y desde el auditorio para los de otras localidades.

Los desplazamientos de vehículos privados deben dirigirse a Villaviciosa de Odón "siguiendo las instrucciones de los servicios de emergencia y autoridades". El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la calma y extremar la precaución.

Por su parte, el Ayuntamiento de Colmenar del Arroyo ha informado de que los vecinos deben dirigirse a Medrid "por sus propios medios" y, en caso de no disponer de medio de transporte, se habilitarán autobuses para la evacuación. En Navas del Rey también se ha instado al desalojo de la localidad rumbo a Madrid.