El periodo general de quemas agrícolas en Aragón finaliza el 31 de marzo

Imagen de archivo de una quema de residuos vegetales comunicada mediante Anexo I. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El próximo martes, 31 de marzo, finaliza en Aragón el periodo general habilitado para realizar quemas agrícolas, conforme a la normativa vigente en materia de prevención de incendios forestales. A partir del 1 de abril se inicia la época de peligro de incendios forestales, que se prolongará previsiblemente hasta el 15 de octubre, ambos inclusive.

Como todos los años, desde el pasado 16 de octubre se han permitido las quemas de residuos vegetales sin continuidad espacial (acumulados en montones), que han podido realizarse mediante comunicación previa al Gobierno de Aragón (Anexo I), una vez transcurridos siete días hábil es desde su registro.

Por otro lado, se han permitido las quemas con continuidad espacial --aquellas que afectan a superficies continuas de vegetación, como restos distribuidos sobre el terreno--, que han requerido autorización expresa de la Administración (Anexo II).

Hasta el propio 31 de marzo, incluido, podrán seguir realizándose ambas tipologías de quema siempre que se haya cumplido el trámite administrativo correspondiente (comunicación o autorización, según el caso) y que el Índice de Riesgo por Uso del Fuego (IRUF) sea favorable (color verde) el día y en la zona de ejecución. Este índice, que integra variables meteorológicas y del estado del combustible vegetal, puede consultarse en la página web del Gobierno de Aragón.

Las previsiones meteorológicas para los próximos días indican la persistencia de vientos fuertes, pudiendo extenderse hasta los primeros días de abril, condicionando la finalización del periodo de quemas.

Desde el inicio del periodo habilitado, el Gobierno de Aragón ha registrado un total de 28.073 comunicaciones de quema correspondientes al Anexo I. Por provincias, 12.095 corresponden a Zaragoza, 10.295 a Huesca y 5.683 a Teruel. Asimismo, se han tramitado 6.173 solicitudes de autorización correspondientes al Anexo II: 3.191 en Zaragoza, 1.021 en Huesca y 1.961 en Teruel.

El uso del fuego para la eliminación de restos agrícolas y forestales debe acometerse siempre cumpliendo las prescripciones detalladas en las notificaciones, garantizando la discontinuidad efectiva con cualquier otro combustible, realizar la quema dentro del horario permitido o iniciar la quema únicamente los días que el viento esté en calma.

No obstante, la normativa sigue contemplando la posibilidad del uso del fuego a partir del 1 de abril, época que se inicia la época de peligro. Se permiten las notificaciones de quemas de residuos de poda de olivo por fines exclusivamente fitosanitarios, que deberán comunicarse mediante Anexo IV y podrán ejecutarse, tras siete días hábiles desde su registro, en horario de 7.00 a 18.00 horas hasta el 31 de mayo inclusive.

También se mantienen las quemas excepcionales y debidamente motivadas de combustibles vegetales, que deberán contar con autorización administrativa previa mediante solicitud (Anexo III), para prevenir daños o la extensión del fuego bacteriano.

Por otro lado, los usos del fuego en instalaciones de carácter recreativo, cultural o similares podrán desarrollarse durante todo el año, siempre que cuenten con la correspondiente autorización (Anexo V) y se ajusten a las condiciones y horarios establecidos en la misma. Todos los trámites relacionados con los usos del fuego están disponibles en la página web del Gobierno de Aragón.

El Gobierno de Aragón insiste en la importancia de respetar estas limitaciones, fundamentales para reducir el riesgo de incendios forestales y proteger tanto el medio natural como la seguridad de las personas.