Las pernoctaciones hoteleras en Aragón se elevan un 6,8% en septiembre

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Aragón en septiembre crecieron un 6,8% en comparación con el mismo mes del año anterior ,tras salir de tasas negativas y sumar un total de 556.084 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 5,55% más de turistas en septiembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 290.172 viajeros. Por nacionalidad, 218.577 eran residentes en España, el 75,33%, mientras que 71.595 (24,67%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 8,2% y los extranjeros se redujeron un 1,9%.

Del total de pernoctaciones en Aragón, 421.031 las realizaron residentes en España (un 75,71%), mientras que 135.053 (24,29%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 79,68 euros, lo que representa una subida del 12,8% interanual. En general, los precios subieron un 6,37% respecto al año anterior en Aragón.

En total, en Aragón se alcanzó en septiembre una ocupación del 47,41% y el sector hotelero empleó a 4.443 personas --un incremento del 12,3% interanual--.

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 81,44%, seguida de Canarias (74,06%) y País Vasco (70,21%), mientras que en el lado contrario se situaron Extremadura, (42,18%), Castilla-La Mancha (45,03%) y Aragón (47,41%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,39%) en septiembre junto a Cataluña (16,83%) y Andalucía (15,67%).

