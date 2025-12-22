Una pescadería de Albalate del Arzobispo (Teruel) resparte 3 millones de euros con el 23.112, un quinto premio

ALBALATE DEL ARZOBISPO (TERUEL), 22 (EUROPA PRESS)

Pescados Elías, la pescadería y tienda de alimentación de la localidad turolense de Albalate del Arzobispo, ha repartido unos 3 millones de euros en décimos y participaciones de diez euros del número 23.112, que ha adquirido en la Administración número 1 de Andorra (Teruel), conocida como 'Minerín'.

Este ha sido el primer quinto premio del Sorteo de Navidad 2025, dotado con 60.000 euros a la serie. Juan Carlos Elías, el propietario del establecimiento, ha indicado a Europa Press, que "la gente esta como loca". Ha añadido: "Me han dicho en la administración que habré repartido unos 3 millones de euros, prácticamente lo lleva todo el pueblo, casi no me lo creo, aunque yo confiaba en este número y, al final ha salido, ha habido suerte".

Elías está afiliado a este número desde hace 50 años. "Lo juego todas la semanas. Hay que celebrarlo, a ver cómo podemos porque hoy es un día de los que más faena hay en todo el año".