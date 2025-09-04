El PIB aragonés registró una variación del 2,8% interanual en el segundo trimestre de 2025

Archivo - Un trabajador, en la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza). - RAMÓN COMET - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) aragonés registró un crecimiento del 2,8% en el segundo trimestre de 2025 respecto al mismo trimestre del año anterior, dato inferior en dos décimas al dato anotado en el primer trimestre, según las estimaciones realizadas por el Instituto Aragonés de Estadística (Iaest).

Esta tasa de crecimiento interanual es idéntica a la registrada para el conjunto de España (2,8%), y se sitúa un punto y cuatro décimas por encima del dato alcanzado por el conjunto de países de la eurozona (1,4%), ha informado el Gobierno de Aragón.

En términos intertrimestrales, la variación del PIB regional en el segundo trimestre de 2025 fue del 1%, tasa superior en ocho décimas a la registrada en el trimestre precedente (0,2%).

La cifra se sitúa tres décimas por encima de la variación experimentada por el conjunto de España (0,7%), y nueve décimas por encima del registro medio alcanzado por la eurozona (0,1%).

DATOS DESGRANADOS

Desde el punto de vista de la demanda, la evolución anual seguida por la economía aragonesa durante el segundo trimestre de 2025 se explica por el favorable comportamiento de la demanda interna.

Así, el gasto en consumo privado final de las Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) y hogares aragoneses crece un 3,1% respecto al mismo trimestre de 2024. Esta tasa se sitúa cuatro décimas por debajo de la registrada por el conjunto nacional (3,5%).

Por su parte, el gasto en consumo final de las Administraciones Públicas aragonesas aumenta un 2,6% anual, frente al 1,8% anotado por la media nacional.

Respecto a la formación bruta de capital, la inversión autonómica en bienes de equipo registra una tasa de variación positiva del 13,9% frente al crecimiento del 5,6% experimentada por el promedio del país.

Finalmente, la inversión regional en construcción presenta un aumento interanual del 5,9%, a comparar con el dato menos positivo experimentado por la media de España durante el período (3,6%).

Con los datos disponibles en materia de sector exterior, las exportaciones aragonesas de bienes y servicios disminuyeron un 4,2% respecto al segundo trimestre de 2024, frente a la tasa de variación positiva anual que registra el conjunto nacional (3,3%).

Por otro lado, las importaciones autonómicas de bienes y servicios se incrementan un 19,2% respecto al mismo trimestre del año anterior, a comparar con el registro positivo del 5,6% interanual obtenido por la media del país.

SECTORES

Desde la óptica de la oferta, en el segundo trimestre del 2025 todos los sectores productivos de la economía aragonesa registraron una evolución positiva, excepto el sector primario.

El sector de la construcción lidera el crecimiento de la oferta en la Comunidad Autónoma durante el segundo trimestre del año, y su valor añadido bruto experimenta un incremento del 5,3%, dos puntos y cuatro décimas porcentuales por encima del registro anotado por el promedio nacional (2,9%).

El sector servicios de mercado presenta un incremento del 3,4% en la evolución de su valor añadido bruto durante el segundo trimestre del ejercicio, tasa una décima por encima de la registrada por la media nacional (3,3%).

La principal rama de comercio, transporte y hostelería se incrementa en Aragón el 4,0% anual durante el segundo trimestre de 2025, aumento idéntico al experimentado por el conjunto nacional (4,0%).

Por su parte, el valor añadido bruto de la industria manufacturera regional crece un 2,8% anual, dato seis décimas mejor que el anotado por el conjunto de España (2,2%).

Finalmente, el sector primario que engloba las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, presenta una tasa de variación negativa de su valor añadido bruto respecto al mismo trimestre de 2024 (-1,8%), dato cinco décimas porcentuales inferior al registro alcanzado por la media del país (-1,3%).