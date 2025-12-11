Pilar Alegría destaca en Esplús (Huesca) la importancia de los fondos europeos para favorecer la vida en el medio rural

La ministra Pilar Alegría en su visita este jueves a Esplús (Huesca) - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESPLÚS (HUESCA), 11 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha visitado Esplús (Huesca), un pueblo de apenas 700 habitantes, que está destinando los Fondos Europeos a mejoras en infraestructuras clave para la permanencia de la población en el medio rural.

Entre otros, el Ayuntamiento está realizando mejoras en la escuela infantil La Cometa (con 9 alumnos) y el centro de la localidad que pertenece al CRA El Trébol, que cuenta con 210 estudiantes de las localidades de Binaced, San Esteban de Litera, Valcarca y Esplús.

"Es un honor visitar una comunidad que sabe cuidar su tierra y su historia, y que mantiene vive el orgullo de pertenencia a este territorio", ha asegurado la titular de Educación en el encuentro con la alcaldesa del municipio, Tania Solans.

Gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Aragón ha recibido un total de 2.743 millones de euros, de los que más de dos millones se han destinado a la mejora de diferentes infraestructuras de la localidad de Esplús a través del programa estatal DUS 5000, financiado con fondos europeos y centrado en ayudas para proyectos locales de energía limpia en municipios de reto demográfico.

Los citados fondos han permitido rehabilitar energéticamente cuatro edificios municipales fundamentales: la escuela infantil, el colegio, el local social con biblioteca y bar, el pabellón deportivo y los vestuarios del campo de fútbol y la piscina.

La ministra Alegría, que ha estado acompañada por el subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Subías, ha podido recorrer las instalaciones reacondicionadas y ha considerado que el mencionado programa estatal persigue que localidades como Esplús "sean un referente en sostenibilidad en el medio rural".

"Creo que es importante que todos los aragoneses y aragonesas comprendamos el interés y la importancia de estos fondos europeos, que costaron tanto debate y cuya negociación fue tan compleja, y que hoy son una realidad", ha dicho tras remarcar que permiten no solo generar empleo y transformar y mejorar nuestro territorio, sino también crear oportunidades en los pequeños municipios.

OBRAS DE MEJORA

En lo que respecta a la escuela infantil y el colegio, se ha acometido una nueva fachada con aislamiento térmico, ventanas y puertas de alta eficiencia, aislamiento en la cubierta y sistema de aerotermia para una adecuada climatización durante todo el año, entre otras acciones.

La alcaldesa del municipio, Tania Solans, ha recalcado que la población de Esplús ha crecido un 25% desde 2018, y ha pasado de 540 habitantes a más de 715.

En este sentido, ha señalado que ese crecimiento ha sido posible gracias a una apuesta clara: "mantener y mejorar los servicios, invertir en eficiencia y cuidar el bienestar apostando por las personas en primer lugar".

Solans ha indicado que, además de las reformas, el Ayuntamiento ha recibido también vehículos eléctricos y ha instalado más 320 paneles fotovoltaicos en edificios públicos, con lo que se espera cubrir hasta el 98% del consumo eléctrico municipal con energía solar.

"Los pueblos son esenciales, pero deben contar con servicios para que las familias jóvenes y las personas mayores quieran quedarse", ha aseverado tras recalcar que los pueblos pequeños pueden ser parte del cambio y que el mundo rural es esencial.

"La ministra conoce muy bien el mundo rural y sabe la importancia de tener servicios de calidad, que es lo que los vecinos nos merecemos", ha añadido la alcaldesa.

Además, Alegría se ha reunido con diferentes asociaciones de Esplús, entre ellas la de madres y padres del CRA El Trébol, y entidades de vecinos para intercambiar impresiones sobre las mejoras efectuadas en el pueblo.