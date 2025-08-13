Pina de Ebro y AWS transforman el excedente de riego en un recurso sostenible

El alcalde de Pina de Ebro, Pablo Blanquet; Will Hewes, responsable de gestión del agua de Amazon, Will Hewes, y el, secretario de la Comunidad de Regantes de Pina de Ebro, Pablo Subías, visitan las obras de la tubería. - AWS

ZARAGOZA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una tubería de dos kilómetros en Pina de Ebro (Zaragoza) está ayudando a conservar los recursos hídricos locales como parte del compromiso de Amazon Web Services (AWS) de devolver más agua a las comunidades. Se está transformando el agua utilizada para regar campos en un preciado recurso.

El proyecto, anunciado en 2023 y que forma parte del compromiso de AWS de devolver a las comunidades más agua de la que utiliza en sus operacions para 2030, ya está ayudando a conservar el agua y, al mismo tiempo, apoyando tanto a los agricultores locales como a un valioso bosque comunitario.

Antes de este proyecto, nos enfrentábamos a un reto complejo", ha afirmado el secretario de la Comunidad de Regantes de Pina de Ebro, Pablo Subías: "Necesitábamos suministrar agua tanto para nuestras necesidades con fines agrícolas como para nuestra alameda municipal, sin sobrepasar los límites de consumo de agua".

La solución surgió de la colaboración entre la Comunidad de Regantes, AWS y Mediodes, una consultora medioambiental especializada en proyectos relacionados con el agua y los ecosistemas acuáticos. En lugar de dejar que el agua rica en nutrientes de las tierras de cultivo irrigadas fluyera directamente al río Ebro, la nueva tubería ahora captura el agua de drenaje de los campos de cultivo cercanos y la redirige a un bosque de álamos de 70 hectáreas en el municipio.

Antes del proyecto, el bosque de álamos se regaba con agua dulce extraída directamente del canal principal. Ahora, la tubería riega el bosque público con agua que ya ha cumplido su función principal.

"Lo que hace que esta solución sea tan eficaz es que utilizamos el agua dos veces", explicó Subías Cabrera. "Regamos los cultivos y luego regamos los árboles con el mismo agua".

El bosque también actúa como filtro. A medida que el agua de riego reciclada fluye a través del sistema de raíces de los álamos, los árboles absorben el exceso de nutrientes que, de otro modo, contaminarían el río. Esta filtración natural ayuda a mejorar la calidad del agua, al tiempo que proporciona a los árboles unos nutrientes muy importantes.

Se espera que el proyecto ahorre 864 millones de litros de agua al año, que de otro modo se extraerían del río Ebro, lo que equivale a la cantidad de agua contenida en aproximadamente 345 piscinas olímpicas. Pero los beneficios van más allá de la conservación.

"El bosque de álamos es vital para nuestra comunidad en muchos sentidos", ha añadido Subías. "Es el lugar al que acuden nuestros vecinos para pasear y disfrutar de la naturaleza. Ayuda a proteger nuestro pueblo de las inundaciones al ralentizar el caudal del río durante las crecidas. Y proporciona ingresos a nuestro municipio gracias a la tala sostenible de madera".

Para el alcalde de Pina de Ebro, Pablo Blanquet, el proyecto representa un compromiso más amplio con la gestión medioambiental. "Este nuevo sistema de riego demuestra un compromiso con la sostenibilidad, al tiempo que aporta valor paisajístico y medioambiental a nuestro municipio", ha destacado, al tiempo que ha considerado que "tenemos que poner en valor la colaboración de AWS con el territorio aragonés y su firme compromiso con la optimización del uso del agua".

El presidente del consejo de administración de la Comunidad de Regantes, Carlos Carreras, ha manifestado que el proyecto es un modelo para la gestión futura del agua, apuntando que "este apoyo nos ha ayudado a alcanzar nuestros objetivos de conservación del agua, al tiempo que ha mejorado la distribución en todo nuestro sistema de riego. Es un beneficio para todos los miembros de nuestra comunidad".

El proyecto es una de las 29 iniciativas de reposición de agua que Amazon ha puesto en marcha a nivel mundial. En Aragón, AWS cuenta con cinco iniciativas de reposición de agua. Adicionalmente al proyecto en Pina de Ebro, en 2023 también se comenzó a trabajar en un proyecto de detección de fugas de agua basada en tecnología en la nube de AWS, que ya ha ayudado a reducir pérdidas de agua en Villanueva de Gállego.

Además, en marzo de 2025 anunció tres proyectos, que suman una inversión de 17.2 millones de euros, para ayudar a reducir el riesgo de inundación para 700.000 residentes en Zaragoza, modernizar infraestructuras críticas hídricas en Huesca y optimizar el uso del agua en la agricultura mediante inteligencia artificial.