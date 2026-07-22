Pirineos Sur afronta su último fin de semana con Valeria Castro, Jorge Drexler, Omega, Chambao, Lia Kali y ETS

El escenario flotante de Lanuza afronta desde mañana jueves el último fin de semana de su XXXIII edición con cuatro jornadas que reunirán a grandes figuras del panorama estatal y a algunas de sus nuevas voces más destacadas - LORENZO CHARLEZ

LANUZA (HUESCA), 22 (EUROPA PRESS)

Pirineos Sur encara desde este jueves el último fin de semana de su XXXIII edición con una programación que reunirá sobre el escenario flotante de Lanuza a algunos de los principales nombres del panorama musical nacional, como Valeria Castro, Jorge Drexler, Chambao, Lia Kali, ETS (En Tol Sarmiento) o La Fúmiga, además de la conmemoración del 30 aniversario de Omega.

El festival, que ya ha congregado a más de 35.000 espectadores durante sus dos primeros fines de semana, pondrá el broche a casi tres semanas de música con cuatro jornadas que combinarán canción de autor, flamenco, música urbana, folk y propuestas festivas.

La primera de ellas, este jueves 23 de julio, será además la única con todas las entradas agotadas. La jornada contará con las actuaciones de Carlos Ares, una de las voces emergentes del nuevo folclore nacional; Valeria Castro, consolidada como una de las artistas más destacadas de su generación; y la aragonesa Ester Vallejo, que abrirá la velada con una propuesta inspirada en la tradición desde una perspectiva contemporánea.

El viernes 24 llegará uno de los conciertos más esperados de esta edición con el regreso de Jorge Drexler al escenario de Lanuza, donde presentará su último trabajo, 'Taracá', junto a algunos de los temas más representativos de su trayectoria.

DEL 30 ANIVERSARIO DE OMEGA AL CIERRE FESTIVO

La segunda jornada también estará marcada por la celebración del 30 aniversario de Omega, el disco con el que Enrique Morente y Lagartija Nick revolucionaron la relación entre flamenco, rock y poesía. La banda granadina recuperará este emblemático trabajo junto a Kiki Morente, hijo del cantaor, mientras que Lorena Álvarez será la encargada de inaugurar la noche con su álbum 'El poder sobre una misma'.

La programación continuará el sábado 25 con el 25 aniversario de Chambao, una de las formaciones más representativas del flamenco electrónico. Compartirán cartel Lia Kali, una de las voces más destacadas de la música urbana actual, y Jimena Amarillo, referente del nuevo pop independiente.

El festival concluirá el domingo 26 con una gran fiesta colectiva protagonizada por ETS (En Tol Sarmiento) y La Fúmiga, dos bandas que convertirán el anfiteatro natural de Lanuza en un cierre marcado por la energía, los ritmos festivos y la participación del público.

Salvo la jornada inaugural del jueves, ya con el aforo completo, las entradas para el resto de conciertos continúan disponibles a través de la página web oficial del festival. Los asistentes también podrán acceder a las tradicionales fiestas posteriores a los conciertos, para las que existe una entrada específica con consumición incluida.

Con este último fin de semana, Pirineos Sur pondrá fin a una edición que ha vuelto a consolidar al festival como uno de los grandes referentes musicales y culturales del verano, reuniendo en el Pirineo aragonés a artistas nacionales e internacionales y miles de espectadores en un entorno único como el embalse de Lanuza.