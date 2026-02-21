Plan de movilidad para los próximos 15 días con motivo de la fase final de las obras de César Augusto

Mapa con los cambios en la circulación en el entorno de Cesar Agusto con motivo de la última fase de la reforma - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las obras del cambio de losa de aparcamiento de Salamero en su tramo de la avenida de César Augusto y la reurbanización del exterior encaran su recta final.

Con motivo de los últimos trabajos sobre la calzada de estas obras que ejecuta la empresa adjudicataria de la explotación del parking subterráneo, el Ayuntamiento de Zaragoza activará, desde este lunes 23 de febrero y hasta el lunes 9 de marzo, un plan especial de movilidad en el entorno de la avenida.

Asimismo, y aprovechando la ocasión, el Servicio de Alumbrado Público actuará de manera paralela en Conde Aranda con la sustitución de luminarias dentro del proyecto Reluzes, lo que permitirá actuar al mismo tiempo en dos proyectos distintos sin necesidad de cortar el tráfico dos veces, sino una única, lo que reducirá el tiempo de las molestias.

En lo que respecta a las obras en la avenida de César Augusto, la empresa encargada de los trabajos y designada por la gestora del parking procederá a finalizar las juntas de dilatación de la losa para evitar el desgaste de las uniones y los ruidos asociados a las mismas.

Después, se podrá realizar el asfaltado final poniendo la capa de rodadura y el pintado de la señalización horizontal y lo que reste del mes de marzo, ya con la calzada reabierta al completo al tráfico, los operarios podrán centrarse en los remates finales de obras, las nuevas plantaciones que mejorarán el espacio público en aceras y parterres, y la última pavimentación que se ejecutará delante de la iglesia de Santiago.

Esto supone que, desde el 23 de febrero hasta 9 de marzo, se cortará en la calzada la circulación en ambos sentidos en el tramo concreto de obras de Cesar Augusto, comprendido entre Val-Carreres/Ramón y Cajal y Peromarta/Morería. Y, por tanto, obligará a cuatro líneas de bus diurno a modificar su recorrido, al igual que otras tres líneas nocturnas.

Durante todo ese periodo, la circulación de particulares que vaya desde la Puerta del Carmen hacia Conde Aranda, tendrá dos opciones: o bien girar hacia la derecha para dirigirse hacia Paseo Pamplona por Val- Carreres o girar hacia la izquierda por Ramón y Cajal para llegar a Conde Aranda.

Mientras, el tráfico que suba desde Conde Aranda tendrá cuatro opciones. Podrá girar a la derecha hacia Peromarta; a la izquierda hacia Morería-Teniente Coronel Valenzuela; hacer el cambio de sentido para acceder a Palomeque-Parking Cesar Augusto-Galo Ponte o bien, como cuarta alternativa, continuar recto exclusivamente para acceder al Parking de Salamero. Se habilitará la salida de dicho parking por Morería.

Respecto al entorno, la calle José Camón Aznar quedará en fondo de saco. Se informará de las nuevas condiciones de acceso y salida a todos los garajes afectados. Y se permitirá la circulación por el actual carril bus de Conde Aranda (sentido Cesar Augusto) para acceder a toda la zona afectada.

LÍNEAS DE BUS DESVIADAS

De este modo, en lo referente a las líneas de autobús urbano, será necesario activar recorridos alternativos para cuatro líneas de bus diurna y otras tres nocturas. La línea 32 Santa Isabel-La Bombarda, en el sentido Santa Isabel partirá de avenida Madrid y continuará por paseos María Agustín, Pamplona e Independencia, plaza de España y retomará en el Coso.

En el caso del sentido Bombarda, irá desde San Vicente de Paúl y pasará por Coso, plaza de España, paseo de Independencia, paseo Pamplona, paseo María Agustín, Marie Curie, Conde Aranda y retoma en avenida de Madrid.

La línea 33 Pinares de Venecia-Delicias, en el sentido Pinares de Venecia comenzará desde avenida de Madrid y seguirá recorrido por paseo María Agustín y retoma en paseo Pamplona. Para el sentido Delicias, desde el paseo Pamplona seguirá por el de María Agustín, Marie Curie, Conde Aranda y retomará en avenida de Madrid.

La línea 34 Estación Delicias-Cementerio en el sentido Cementerio arrancará de avenida de Madrid y continuará por paseo María Agustín y retoma en paseo Pamplona. En el sentido Estación Delicias, desde Paseo Pamplona sigue recto por paseo María Agustín, hasta retomar en plaza de Europa.

En lo que hace referencia a la línea 52 Miralbueno-Puerta del Carmen, en el sentido Puerta del Carmen, irá desde avenida de Madrid a paseo María Agustín y finalizará en Puerta del Camen (paseo Pamplona). En el sentido Miralbueno será desde Puerta del Camen (paseo Pamplona) siguiendo por paseo María Agustín, Marie Curie, Conde Aranda y retomando en avenida de Madrid.

Por su parte, las líneas nocturnas N2 y N7 irán desde paseo Pamplona y segurián rectas por paseo María Agustín, hasta retomar en plaza de Europa.

En el caso de la Nocturna N3, el sentido Puerta del Carmen iniciará la ruta desde avenida de Madrid y la proseguirá por paseo María Agustín y retomará en el paseo Pamplona, mientras que en el sentido Delicias irá desde Paseo Pamplona, seguirá por paseo María Agustín, Marie Curie, Conde Aranda y retoma en avenida de Madrid.

CAMBIO DE LUMINARIAS AL MISMO TIEMPO

Dada esta situación, y con el objetivo de reducir las molestias a los ciudadanos, los servicios municipales se han coordinado para aprovechar esta ventana temporal y hacer el cambio de luminarias en Conde Aranda como parte del proyecto Reluzes.

Así, en vez de afectar al tráfico en dos periodos diferentes, se hará a la vez. Por ello, concretamente los días martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de febrero se va a cortar el carril bus de Conde de Aranda (que en ese momento ya solo usará el tráfico particular).

Los trabajos irán de forma progresiva desde la plaza del Portillo hasta avenida César Augusto, y se realizan durante horario diurno, retirándose y permitiendo el paso en horario nocturno.

En este caso, el proyecto RELUZES conlleva una inversión de 9,9 millones de euros para el suministro, montaje y renovación en toda la ciudad de 9.619 puntos de luz del alumbrado público con tecnología LED y también la renovación de 81 cuadros de mando incorporando sistemas innovadores de regulación y telegestión.

El cambio de bombillas supone un ahorro del 70,58% en el consumo del alumbrado público y cada año Zaragoza se ahorrará 2.114.460 euros en la factura de la luz. Todo ello sin contar el enorme beneficio medioambiental, ya que se evitará la emisión aproximada de 1.307 toneladas de CO2 al año.

En las zonas históricas de la ciudad, en ningún caso se tocan elementos patrimoniales o históricos, y solo se sustituyen los faroles (parte superior), que ya son de época actual, sin perder en ningún momento la estética de las luminarias existentes.

Los nuevos cabezales, de fabricación nacional, son de termo-polímero transparente tropicalizado de alto impacto T5, con unas características luminotécnicas superiores a las del vidrio, 200 veces más resistentes y especialmente diseñado para evitar los problemas de deslumbramiento.

Son inmunes a la corrosión y a la degradación causada por los agentes atmosféricos, resisten a tormentas tropicales, humedad constante, electrocución, salitre e incluso fuego. El material ha sido sometido a más 3.000 horas de radiación UV sin mostrar siquiera alteración en el color y son 100% reciclables.

La vida útil de la luminaria supera las 100.000 horas en funcionamiento y es resiste en funcionamiento a temperaturas ambiente inferiores a -30 grados centígrados y superiores a +45 grados centígrados.