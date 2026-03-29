El Plan Municipal de Emergencias por fuertes rachas de viento también se activará el lunes

Un Bombero de Zaragoza frente a una de las zonas verdes de la ciudad cerradas al público por las fuertes rachas de viento que siguen soplan este domingo. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza mantendrá activado también este lunes 30 de marzo el Plan Municipal de Emergencias (PMUZ) por fuertes rachas de viento entre las 14.00 y las 20.00 horas, pudiéndose modular según las modificaciones en las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Este plan se suma al que se mantiene activado para hoy domingo en la franja horaria de 14.00 a 20.00 horas.

Como medida preventiva, en esas franjas horarias de domingo y lunes, se cierran al tránsito los parques de la ciudad que quedarán señalizados y supervisados por dotaciones de Policía Local y Voluntarios de Protección Civil.

Además, desde el Ayuntamiento se pide a la población extremar la precaución no sólo durante las horas indicadas, sino durante el resto del fin de semana, evitando transitar por zonas con gran densidad de arbolado; cerrar y asegurar puertas, ventanas, balcones y toldos; y retirar las macetas, jaulas y otros objetos que puedan estar en los balcones o terrazas para evitar su rotura y caída a la calle.

En la calle, se aconseja no caminar bajo andamios ni refugiarse en árboles o muros, así como evitar zonas con escombros o posibles desprendimientos y, en el coche, reducir la velocidad y sujetar bien el volante en zonas expuestas.

Los servicios municipales implicados, entre los que se encuentran Bomberos de Zaragoza, Policía Local o Parques y Jardines, entre otros, estarán activados para atender las posibles incidencias.