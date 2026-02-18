El Plan Municipal de Emergencias de Zaragoza se reduce a nivel amarillo por el descenso del cauce del Ebro

Cecida ordinaria del Ebro a su paso por el puente del Tercer Milenio, en Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha reducido de nivel naranja a nivel amarillo el Plan Municipal de Emergencias debido al descenso del caudal del Ebro en esta crecida ordinaria y lo mantendrá, previsiblemente, hasta este viernes en función siempre de la evolución del río a su paso por la ciudad.

Por otro lado, ocho personas de la urbanización Torre Urzáiz, en el barrio rural de Movera, que el primer día no solicitaron alojamiento al contar con otras alternativas, se alojan desde este miércoles en el pabellón de Movera, donde pasarán la noche.

Durante el día, han comunicado al Ayuntamiento que necesitaban alojamiento, preferiblemente en el pabellón del barrio rural por la cercanía a sus casas, y se ha habilitado atendiendo a su petición.

Las viviendas de Torre Urzáiz se encuentran en una zona inundable y se tienen que evacuar en cuanto el Ebro alcanza los 1.400 metros cúbicos por segundo, que en esta ocasión se ha superado ligeramente los 1.500 metros cúbicos por segundo.