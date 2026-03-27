Los Planetas, Christina Rosenvinge, Judeline y Samuraï se suman al cartel de Pirineos Sur 2026

Los Planetas, Christina Rosenvinge, Judeline, Samuraï y más artistas se suman a la programación de Pirineos Sur 2026 - HAIKU COMUNICACIÓN

SALLENT DE GÁLLEGO (HUESCA), 27 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur ha anunciado nuevas incorporaciones a su cartel para la XXXIII edición, que se celebrará entre el 9 y el 26 de julio en el escenario flotante de Lanuza, en Sallent de Gállego. Entre los nombres destacados figuran Los Planetas, Christina Rosenvinge, Judeline y Samuraï, en una programación que vuelve a apostar por la diversidad de estilos y generaciones.

Con estas confirmaciones, el festival oscense refuerza un cartel que ya contaba con artistas como Rubén Blades, José González, Suede, Rufus Wainwright, Bomba Estéreo, Dani Fernández o La M.O.D.A., consolidándose como una de las citas musicales más relevantes del verano en Aragón.

El sábado 11 de julio marcará uno de los momentos destacados de esta edición con el debut de Los Planetas en Pirineos Sur. La banda granadina, considerada una de las más influyentes del indie español de las últimas décadas, llegará tras su reciente gira aniversario de su disco 'Super 8', con un repertorio que incluye temas emblemáticos como 'Un buen día' o 'Cumpleaños total'.

En esa misma jornada actuará también Christina Rosenvinge, una de las figuras más reconocidas del panorama musical español, con más de cuatro décadas de trayectoria en las que ha transitado entre el pop y el rock más experimental, con trabajos como 'Tu labio superior' o 'La joven Dolores'.

NUEVAS VOCES Y TALENTO EMERGENTE

El segundo fin de semana del festival incorporará propuestas más recientes. El viernes 17 de julio estará protagonizado por Judeline y Samuraï, dos de las artistas nacionales con mayor proyección en la actualidad. Judeline ha destacado por su capacidad para fusionar tradición y modernidad en su proyecto 'Bodhiria', mientras que Samuraï se ha consolidado en la escena pop con 'El silencio del ruido', caracterizado por un estilo directo y emocional.

A ellas se sumará la zaragozana Elem, que aportará una propuesta marcada por el pop y la energía escénica. También se incorpora al cartel la aragonesa Ester Vallejo, que actuará el jueves 23 de julio junto a Valeria Castro y Carlos Ares, con una propuesta que combina el indie folk con la composición personal.

Estas incorporaciones refuerzan la apuesta del festival por combinar artistas consolidados con nuevas voces, en un diálogo musical que abarca desde la tradición hasta las tendencias más actuales.

El cartel de esta edición incluye también nombres como Dani Fernández, La M.O.D.A., La Fúmiga, Hens, Nacho Vegas o Melanie Santiler, configurando una programación ecléctica que abarca géneros como la salsa, el rock, el hip hop, la electrónica o el folk.

El escenario flotante del pantano de Lanuza y el entorno natural del Pirineo aragonés volverán a ser protagonistas de un festival que destaca tanto por su propuesta musical como por su ubicación, considerada uno de sus principales atractivos.

Las entradas ya están disponibles en la web oficial del festival, con varias fechas próximas a agotar localidades, como las noches del 16, 18 y 23 de julio, así como la jornada de clausura.

Además, la organización ha previsto un cupo limitado de entradas a 10 euros para menores de 11 años, con el objetivo de facilitar el acceso a familias.

Pirineos Sur, impulsado por la Diputación de Huesca (DPH) desde hace más de tres décadas, se ha consolidado como un punto de encuentro entre culturas y sonidos de todo el mundo. A lo largo de su trayectoria, ha reunido a artistas de los cinco continentes y ha contribuido a situar al Alto Aragón como referente del turismo cultural y musical.