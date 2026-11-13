La plaza de San Juan se ilumina de azul este viernes y sábado para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha trasladado el respaldo municipal a la Asociación de Diabetes de Teruel. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plaza de San Juan de Teruel se iluminará de azul este viernes 13 y sábado 14 de noviembre, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora precisamente el sábado. Esta iniciativa del Ayuntamiento pretende dar visibilidad a esta enfermedad y mostrar el apoyo de la ciudad a las personas que conviven con ella y a sus familias.

La actuación será posible gracias al nuevo sistema de iluminación de la plaza, una mejora realizada con fondos europeos que permite mantener durante toda la noche acciones de sensibilización como esta.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha trasladado el respaldo municipal a la Asociación de Diabetes de Teruel durante la lectura de un manifiesto que ha tenido lugar esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con la asistencia de representantes de la Corporación Municipal, asociados y voluntarios de la entidad.

Buj ha subrayado la importancia de que la sociedad comprenda las dificultades que afrontan a diario las personas con diabetes y ha destacado que el apoyo institucional debe ir más allá de la colaboración económica. "Desde el Ayuntamiento de Teruel hemos querido contribuir un año más a visibilizar la diabetes, porque es muy importante que todos los turolenses podamos entender a las personas que conviven con esta enfermedad en su día a día. Para ellas, sentirse comprendidas, arropadas y acompañadas es fundamental. El Ayuntamiento contribuye económicamente al mantenimiento de la asociación, pero siempre digo que el dinero sin cariño se queda a mitad", ha dicho.

La alcaldesa ha puesto también en valor la importancia de que el Ayuntamiento participe activamente en las iniciativas de la asociación y facilite espacios municipales para dar voz a sus reivindicaciones.

Como principal novedad de este año, Emma Buj ha anunciado la iluminación azul de la plaza de San Juan durante dos noches consecutivas. "Este año tenemos una novedad: viernes y sábado la plaza de San Juan estará teñida de azul, que es el color de la Asociación de Diabetes. Antes iluminábamos la fuente del Torico, pero aquella iluminación duraba apenas unos minutos por cuestiones técnicas. Ahora, gracias a la inversión realizada con fondos europeos, contamos con una plaza que podemos iluminar durante toda la noche y eso nos permite visibilizar mucho mejor iniciativas como el Día Mundial de la Diabetes", ha explicado.

Durante el acto, la presidenta de la Asociación de Diabetes de Teruel, Encarna Gutiérrez, ha encabezado la representación de la entidad, acompañada por el secretario, Mario Tortajada, y varios voluntarios, junto a un nutrido grupo de asociados que han participado en la lectura del manifiesto de 2026.

Bajo el lema 'No necesito azúcar para vivir una vida dulce', el manifiesto recoge las 10 principales prioridades de las personas con diabetes y reclama avances que garanticen una mejor atención y calidad de vida.

Entre sus reivindicaciones figuran la equidad nacional en diabetes; la educación terapéutica; el acceso a material y asistencia sanitaria de calidad; la detección precoz de la diabetes tipo 1 y la prevención de la tipo 2; y la participación de los pacientes en la toma de decisiones.

También reclama una atención sanitaria centrada en la cronicidad, mayor inversión en investigación, asistencia psicológica tanto para los pacientes como para sus cuidadores, enfermería escolar e igualdad social, laboral y educativa.

El manifiesto pone así el acento en la necesidad de abordar la diabetes desde una perspectiva integral, con recursos sanitarios adecuados, información, prevención y acompañamiento a las personas afectadas y a su entorno.

X CAMINATA DIABETES TERUEL

La programación con motivo del Día Mundial de la Diabetes continuará el domingo 15 de noviembre con la celebración de la X Caminata Diabetes Teruel 2026, organizada por la Asociación Diabetes Teruel bajo el lema "Actúa pronto ante la diabetes".

La actividad propone recorrer la senda fluvial del río Turia, en un itinerario de 6 kilómetros y dificultad baja. La concentración tendrá lugar a las 9:30 horas en el aparcamiento de Moratilla y la salida está prevista a las 10:00 horas.

La jornada incluirá también la conferencia 'Vivir con el Río', a cargo de Ángel Pueyo y José Carrasquer.

La inscripción contempla dos modalidades: caminata con comida, bolsa y seguro por 25 euros, con plazas limitadas a 50 personas, y participación únicamente en la andada por 10 euros. Los menores de 7 años podrán participar gratuitamente.

La iniciativa cuenta con la colaboración de Caja Rural de Teruel y el Club de Tenis de Teruel.

Con estas actividades, el Ayuntamiento de Teruel y la Asociación Diabetes Teruel quieren aprovechar la conmemoración del 14 de noviembre para acercar a la ciudadanía la realidad de las personas con diabetes, dar visibilidad a sus necesidades y reivindicaciones y reforzar el compromiso colectivo con su bienestar y su plena integración social.