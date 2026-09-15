El pleno de la DPH aprueba el nuevo pliego de Pirineos Sur para avanzar en la mejora de la calidad del festival - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha aprobado el nuevo pliego para la organización del Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur, con el objetivo de seguir mejorando el festival, reforzar sus servicios y aumentar su impacto positivo en el territorio.

El nuevo contrato tendrá una duración inicial de dos años, con la posibilidad de incorporar dos prórrogas de carácter anual. Esta fórmula permitirá dotar de estabilidad a la organización y favorecer una planificación a medio plazo de uno de los principales acontecimientos culturales y turísticos de la provincia.

El nuevo pliego incorpora mejoras en el ámbito cultural y apuesta por reforzar la colaboración con el tejido social, económico, cultural y turístico del Valle de Tena. De esta forma, se busca que el festival continúe generando actividad y oportunidades en su entorno y estrechando su relación con los agentes del territorio.

La nueva licitación responde a la voluntad de la Diputación de seguir elevando la calidad de Pirineos Sur, tanto en su propuesta cultural como en la organización y los servicios al público, manteniendo al mismo tiempo la identidad que lo ha convertido durante más de tres décadas en una de las grandes referencias culturales del verano español.

El nuevo pliego llega después de dos ediciones con resultados especialmente positivos. Pirineos Sur ha cerrado 2025 con más de 47.000 asistentes y cinco jornadas con todas las entradas agotadas. En 2026, con una jornada menos, el festival ha vuelto a superar los 42.000 espectadores y ha registrado cuatro noches de lleno.

MOTOR CULTURAL

La última edición ha registrado, además, un récord de público familiar, con 2.300 entradas de menores, y ha reforzado su dimensión internacional, con espectadores procedentes de 66 nacionalidades y cinco continentes.

A estos datos de asistencia se suman los reconocimientos recibidos recientemente. Pirineos Sur ha sido distinguido en 2025 con la Medalla al Mérito Turístico del Gobierno de Aragón, en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución a la promoción cultural y turística de la Comunidad.

Asimismo, el festival ha recibido el reconocimiento Destino Musical del Año en los TIIM Awards, reforzando su posicionamiento como una cita cultural capaz de atraer visitantes y proyectar la provincia de Huesca dentro y fuera de España.

Estos resultados consolidan a Pirineos Sur como un importante motor cultural, turístico y económico para el Valle de Tena y para el conjunto de la provincia, además de como una plataforma de proyección nacional e internacional del Alto Aragón.

Con la aprobación del nuevo pliego, la Diputación Provincial de Huesca reafirma su compromiso con el futuro de Pirineos Sur y abre una nueva etapa orientada a seguir mejorando su propuesta cultural y sus servicios, cuidar el entorno, facilitar la movilidad y la convivencia y estrechar la colaboración con los agentes del Valle, manteniendo la esencia y singularidad que han convertido al festival en una cita única.