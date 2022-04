El pleno de la DPZ solicita al COE defender una candidatura española a JJOO de Invierno en 2030 y no solo de Cataluña

ZARAGOZA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Zaragoza ha aprobado este miércoles, 13 de abril, en sesión ordinaria, una iniciativa presentada conjuntamente por PSOE, PP y Ciudadanos en la que se insta al Comité Olímpico Español (COE) a hacer una "seria reflexión" para defender unos Juegos de Invierno en el Pirineo en 2030 "de España" y "no solo apoyar unos Juegos de Cataluña y para Cataluña" puesto que esto genera "un evidente agravio comparativo con Aragón y toda España".

La propuesta de resolución ha contado con el apoyo de los proponentes, que han sumado 24 votos, ha tenido dos votos en contra de En Común-IU y Podemos-Equo, y una abstención, de VOX.

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha defendido la celebración de unos JJOO de Invierno en el Pirineo como "la oportunidad de promoción más importante para el territorio", así como para su desarrollo "económico y social".

Ha añadido que le consta que el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha hablado varias veces con el presidente de España, Pedro Sánchez, para que desde el Gobierno central se apoye una candidatura "en igualdad de condiciones" y "no tengo ninguna duda de que se está trabajando" por parte de ambos Ejecutivos y del COE "para que sea una candidatura única" puesto que, si no, "difícilmente podrá salir adelante".

El portavoz del PSOE en la DPZ, Francisco Compés, ha sostenido que el Pirineo aragonés reúne las mismas condiciones que puede ofrecer el catalán para acoger los JJOO, y ha reclamado que todos los valles aragoneses estén presentes en la candidatura. Asimismo, ha dicho que el presidente Lambán "no tolerará agravios", sino que pide un acuerdo "justo y equilibrado" entre las cuatro instituciones implicadas, el Gobierno central, los autonómicos de Aragón y Cataluña y el COE.

MANTENER LA PALABRA

La portavoz del PP, Iluminada Ustero, ha esgrimido que quien prometió en Zaragoza una candidatura "en condiciones de igualdad" entre Aragón y Cataluña fue Pedro Sánchez y por eso "Lambán tiene que pedirle que mantenga su palabra", y, si no lo hace "será por defender al PSOE en vez de los intereses de la comunidad autónoma", para criticar que el presidente de España "diga una cosa aquí y otra en Cataluña" y sea "rehén de ERC".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Conrado Gayán, ha opinado que esta candidatura es "ilusionante", pero las "posibilidades reales pasan por la unión y el entendimiento" entre todas las partes, con una distribución de pruebas "más equitativa", cuando el Gobierno de Cataluña "quiere ser protagonista", el COE ha sido "demasiado permisivo" y el Gobierno de España podría haber tenido "un papel más moderador y salomónico". Ha añadido que la sostenibilidad es uno de los criterios de peso que tiene el cuenta el Comité Olímpico Internacional para aceptar una candidatura.

La representante de En Común-IU, Elena García, ha reconocido que se alegra de que no haya consenso en torno "a este disparate, que no es sostenible ni económica, ni medioambientalmente", un proyecto que generaría "daños irreversibles".

La portavoz de Podemos-Equo, Susana Palomar, ha considerado que esta propuesta de resolución es fruto de una "pataleta" porque "no saben cómo dirigir las expectativas sobre un proyecto que ni siquiera existe" y ha pedido "seriedad", "no dilapidar fondos públicos", no comprometer el medio ambiente y evitar las especulaciones urbanísticas.

OTRAS INICIATIVAS

El pleno ha debatido una moción, defendida por el PP y que no ha salido adelante, tras ser rechazada por el PSOE y En Común-IU, apoyada por 'populares', Cs y VOX, mientras que Podemos-Equo se ha abstenido. Pedía aprobar "de inmediato" un plan de concertación de gasto corriente para que los ayuntamientos pudieran hacer frente a sus necesidades de financiación más básicas.

La portavoz del PP, Iluminada Ustero, ha explicado que habían retirado un punto de la iniciativa porque se ha cumplido a través de la aprobación de un decreto de la Presidencia de la institución del pasado 2 de abril, en el que extienden hasta el 31 de octubre el plazo para la justificación del Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) de 2021.

En el caso del plan de concertación, ha dicho que hasta que no vean la convocatoria no dejarán de reclamarlo. "Anuncian mucho, pero les cuesta resolver", ha dicho al equipo de gobierno, al que ha reclamado "más negociación para el buen funcionamiento de nuestra provincia".

El presidente de la DPZ ha respondido: "Anunciamos y cumplimos, y a los hechos me remito". Ha explicado que gracias a la "salud financiera" de la institución ha habido un remanente de 93 millones de euros, que se destinará, por una parte, a atender créditos comprometidos y, por otra, a dos planes, de 30 millones cada uno, uno de concertación y otro de inversiones.

Ha recordado que ya ha aportado esta información en la junta de portavoces del pasado 1 de abril y "se está trabajando en la modificación presupuestaria" necesaria para después aprobar ambos planes.

Asimismo, el portavoz de Cs, Conrado Gayán, ha argumentado su voto a favor porque la iniciativa plantea "inmediatez" para un plan ya anunciado, mientras que la diputada de En Común-IU, Elena García, ha opinado que todo lo que proponía el PP en su moción ya se está impulsando.

El portavoz socialista, Francisco Compés, ha estimado que el PP busca "protagonismo y un minuto de gloria para hacer constar que está en la DPZ" y sobre el PLUS 2021 ha puntualizado que no solo se amplía el plazo, sino que se reducen las penalizaciones del 40 al 5 por ciento por superar las cuantías de los contratos.

ATENCIÓN PRIMARIA

El pleno ha rechazado otra moción, defendida por Podemos-Equo, que instaba al Ministerio de Sanidad y al Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón a adoptar diversas medidas encaminadas a mejorar la situación de la Atención Primaria. El PSOE ha votado en contra, PP y VOX se han abstenido, y el proponente, Ciudadanos y En Común-IU la han apoyado.

La portavoz de Podemos-Equo, Susana Palomar, ha esgrimido que no pretendía "sacar la varita mágica", sino defender la inversión "en un pilar del Estado del bienestar" como es la Sanidad y, en el caso de la Atención Primaria, contribuir a reducir las diferencias entre el medio rural y urbano e impulsar su carácter "multidisciplinar" en beneficio de toda la población.

El portavoz del PSOE, Francisco Compés, ha recordado que el Gobierno de Aragón cuenta con un Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023, que dispone de más de 20 millones de euros para su desarrollo y "todos los puntos de la moción atienden a cuestiones que se recogen en dicho plan".

La portavoz del PP, Iluminada Ustero, ha estimado que no se puede "sorber y soplar a la vez" y Podemos presenta esta iniciativa porque "está perdiendo el pulso de la calle" y quiere "desmarcarse como socio" de los Gobiernos de España y de Aragón, donde debería plantear esta propuesta, además "de que tienen un poco de cara" porque han aprobado un recorte del 4 por ciento en el Presupuesto de Sanidad de Aragón de este año. Ha reconocido, no obstante, que el mundo rural "está harto de recortes" y en esta moción "se vota la evidencia".

La diputada de Cs, Blanca Cebollada, ha considerado que para Podemos la vía para lograr lo que propone "sería como socio de Gobierno y no a través de una institución que no tiene competencias" en materia de sanidad, por lo que ha comentado que es una iniciativa "populista", si bien plantea medidas para afrontar una mejora de la Atención Primaria "que sigue sin funcionar correctamente" y requiere de un cambio.

La diputada de En Común-IU, Elena García, ha sostenido que su formación apoya "todas las reivindicaciones" de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que se plasman en esta moción, en un momento en el que, entre otras cosas, "cuando se jubila un profesional en el medio rural esa plaza ya no se vuelve a cubrir".