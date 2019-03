Pleno.-Rechazada una moción del PP para expresar el "respaldo absoluto" del Ayuntamiento a la unidad de España

Publicado 01/03/2019 15:25:28 CET

ZARAGOZA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado este viernes una moción del Partido Popular (PP) que pedía al consistorio manifestar su respaldo "absoluto" al orden constitucional, a la soberanía nacional y a la Unidad de España, como "valores esenciales de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho, que no se negocian con quienes pretenden subvertirlos, sino que se defienden con los instrumentos dispuestos a tal fin por el ordenamiento jurídico".

En su segundo punto, la moción pedía rechazar la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de convocar un encuentro con el Ejecutivo catalán "del separatista Torra en el que haya mediadores o relatores, lo que significaría, en la práctica, situar España y la Comunidad autónoma de Cataluña como si fueran entidades políticas del mismo nivel y dotar de igual legitimidad al Estado de Derecho constitucional y la ruptura del mismo".

Por último, se solicitaba "el máximo respeto para la justicia española y para el Tribunal Supremo, encargado de dirimir las responsabilidades penales en que pudieran haber incurrido por sus actos contra la ley determinados líderes independentistas en un proceso judicial que cuenta con las máximas garantías procesales".

El portavoz municipal del PP, Jorge Azcón, ha calificado de "ignominia" las cesiones al separatismo y ha estimado que los españoles el próximo 28 de abril en las urnas "dirán basta ya" tras conocer "la humillación a la que estaba dispuesta a someter a España el PSOE para conseguir el voto de los independentistas" en los presupuestos.

"El PSOE ha mercadeado con los independentistas a costa de España y ahora vienen a intentar darnos lecciones sobre cómo defender la soberanía nacional, pero a quién pretenden engañar", ha aseverado Azcón.

Ha continuado asegurando que en el PP "conocemos muchos cargos públicos del PSOE que se avergüenzan de Pedro Sánchez. El problema es que hoy en el PSOE lo que dicta lo que hay que hacer es el 'Manual de Resistencia' --ha indicado en referencia al libro del presidente--, el partido y el país les traen al fresco". Por ello, ha insistido en la necesidad de que "el 28 de abril, en beneficio de todos, vamos a mandar a Pedro Sánchez a su casa".

"NO SON DE FIAR"

La portavoz de Cs, Sara Fernández, ha advertido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ocultó" el documento con las 21 solicitudes realizadas por los independentistas catalanes, valorando que "lo tomó en consideración" porque, después, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, "introdujo en el debate un nuevo término, el del relator".

Sin embargo, "las enmiendas a la totalidad al presupuesto de ERC y PDeCat tensaron la situación, Sánchez fue incapaz de encontrar apoyos y se ha visto obligado a convocar elecciones generales".

"Los independentistas no son socios de fiar y Cs se lo advirtió", ha agregado Fernández, para opinar que a Sánchez "le interesaba un cambio de cromos y la unidad de España es el precio que estaba dispuesto a pagar por seguir en La Moncloa". Ha dicho tajante que Sánchez "no está capacitado para ser presidente en la próxima legislatura".

"NOTICIAS FALSAS E INSULTOS"

El portavoz socialista, Carlos Pérez Anadón, ha valorado que PP y Cs "están confundidos, ofuscados, extraviados y emplean como un mecanismo para ocultar su situación las noticias falsas e insultos". Ha criticado que estos partidos en Andalucía "hicieran la suma y fueran para adelante" sin pensar que en "desde entonces la agenda se la iba a marcar Vox".

Pérez Anadón ha advertido de que ambos partidos "cada día se van más a la extrema derecha" y ha criticado la imagen de los líderes de PP y Cs, Pablo Casado y Albert Rivera, en la concentración por la unidad de España en Madrid junto al líder de Vox, Santiago Abascal. "Rivera con la cabeza gacha, deseando salir por piernas y Abascal, el único con el pecho henchido".

El concejal de Vivienda y Deportes y portavoz de ZEC, Pablo Híjar, ha acusado al PP de que cuando gobierna "no lo hacen para todos los españoles, gobiernan para intereses extranjeros en muchas ocasiones, de las multinacionales, y para el 1 por ciento de los españoles". "El régimen del 78 está montado así, para que esto perdure y una parte de la población vote incluso contra sus intereses", ha afirmado, para añadir que "ese 1 por ciento que les apoya acumula el 25 por ciento de la riqueza".

"Para ustedes España es una, grande y libre" y ha lamentado que "le están haciendo la campaña a Vox, pero para mí el peligro son ustedes. Tenemos que pedir a los ciudadanos que voten en contra de la derecha en su conjunto, no solo contra uno".

Asimismo, Híjar ha valorado que "los mayores nacionalistas que hay en esta sala son ustedes, que son nacionalistas españoles, y el nacionalismo más peligroso que existe en la península ibérica es el nacionalismo español".

"ESTÁN DESFASADOS"

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha comentado irónico que "no es que esté desfasada la moción, es que están desfasados ustedes" y ha valorado que la propuesta "se presenta para ahondar en el conflicto y generar más división en los ciudadanos".

"La moción se sustenta en la mentira y en la manipulación porque no ha habido cesión al chantaje independentista, ni se ha usado la figura del relator o de un mediador, ni se ha vulnerado el orden constitucional por intentar solucionar un problema a través del diálogo", ha manifestado, para considerar que Pedro Sánchez "ha cumplido con su obligación y con sus responsabilidades".

Asensio ha advertido de que "a quien salga elegido de las elecciones del 28 de abril no le quedará otro remedio que sentarse a hablar, porque los problemas se resuelven dialogando, ¿o quieren aplicar de forma permanente el artículo 155 de la Constitución?", ha preguntado.

"Sánchez se ha topado con el independentismo catalán intransigente y con la oposición del PP, que no vela ni se cree la unidad de España y carece de sentido de Estado". Al respecto, ha alegado que el PP "tuvo el apoyo de todos los partidos en algo tan sensible como las negociaciones con ETA para poner fin al terrorismo y ahí usaron mediadores, pero ahora son desleales dinamitando cualquier iniciativa de Estado como ésta. Carecen de ética y de principios morales y no respetan las reglas del juego democrático", ha sentenciado.