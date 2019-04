Podemos Aragón se coaliga con Equo y descarta el "inaceptable" acuerdo con ZEC, aunque no serán "adversarios"

Publicado 10/04/2019 14:15:23 CET

ZARAGOZA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Podemos Aragón concurrirá a las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo en coalición con Equo, no solo en pequeños municipios, sino también en la ciudad de Zaragoza, al descartar la "inaceptable" e "inasumible" propuesta de acuerdo con Zaragoza en Común (ZEC), aunque no serán "ni rivales, ni adversarios, ni enemigos" en los comicios.

Así lo ha anunciado, este martes, en rueda de prensa el secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, quien ha dado por seguro que nueve de cada diez aragoneses podrán votar estas candidaturas el 26 de mayo, precisando que en algunos municipios las papeletas pueden llevar otras denominaciones, como Con Huesca en la capital oscense o Asamblea Municipalista en la ciudad de Teruel.

Ha subrayado que Violeta Barba lidera la lista de Podemos al Ayuntamiento de Zaragoza, aseverando que, a día de hoy, en el espacio que lidera ZEC, el único partido que queda es IU, que en Zaragoza encabeza el PCE, ha dicho. Ha dejado claro que "ese no es el proyecto político de Podemos", aunque "son nuestros compañeros de muchas luchas", insistiendo en que "en este momento no ha sido posible alcanzar un acuerdo razonable".

Nacho Escartín ha apuntado que el plazo legal para registrar las coaliciones municipales comenzó el 3 de abril y concluirá el día 12, pero "cuando llevas ocho meses hablando y ves que no se avanza, estás perdiendo el tiempo", apostando por que Podemos lidere el Ayuntamiento de Zaragoza en la próxima legislatura. Ha observado que "la gente quiere hablar de derechos y soluciones".

"Tenemos que pasar a la acción", ha continuado el secretario general de Podemos Aragón, para manifestar que "las frustraciones no pueden ser una excusa", por lo que "Podemos y Equo nos ponemos a trabajar en común".

Nacho Escartín ha indicado que el Plenario de ZEC rechazó, hace varias semanas, un bloque de enmiendas de Podemos al documento organizativo y que la formación morada pretendía "blindar" al alcalde, Pedro Santisteve, como candidato a la reelección, pero "pedíamos que la gente de Podemos pudiera participar" y les ofrecieron, únicamente, los puestos cuarto y séptimo de la lista.

Ha puntualizado que el problema no son "los puestos", añadiendo que este martes por la mañana "ya se dijo que no" y el secretario general estatal de Podemos, Pablo Iglesias, "también dijo que no". En todo caso, Podemos sigue apoyando al "Ayuntamiento del cambio".

Por otra parte, Escartín ha expresado que ha sido muy "respetuoso" con las primarias de ZEC, aunque en las de esta convocatoria electoral han participado "1.000 personas menos" que en la ocasión anterior. "Ahora no es el momento de señalar al culpable" porque "es mejor dar claridad a la gente" y "no generar ruido", ha opinado.

LIDERAR LA DGA

La intención de Podemos es presentarse "en confluencia con el mayor número de partidos afines" con una disposición "optimista e ilusionante", no solo en las municipales, sino también en las autonómicas, ya que esperan "liderar" el Gobierno de Aragón durante la próxima legislatura. "Nos va a tocar pactar con el PSOE", ha asegurado, añadiendo que ahora se trata de "hablar de propuestas para poder sumar y apretar a los socialistas".

Tras comentar que CHA concurrirá en solitario a las elecciones autonómicas y municipales, ha reconocido que "no ha sido posible" llegar a un acuerdo "razonable y equilibrado" con IU, Ganar y Cambiar, que en su opinión "son marcas que se quedan muy vaciadas" en comparación con el proceso electoral municipal de 2015.

A juicio de Escartín, el hecho de que se presenten varias listas a la izquierda del PSOE no favorecerá que los partidos del "retroceso", en alusión a PP, Cs y Vox, vayan a ganar o gobernar después.

Con esta decisión "no cambia la hoja de ruta" de la formación morada, ha dicho Escartín, recordando que llevan un año esforzándose para concurrir a las elecciones municipales porque tienen "muchas ganas de dar un paso adelante".