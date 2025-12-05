Podemos Aragón considera que los presupuestos presentados por Jorge Azcón son "una nueva mentira"

ZARAGOZA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Podemos Aragón ha afirmado este viernes que el proyecto de ley de presupuestos autonómicos de 2026 presentado por el presidente del Gobierno regional, Jorge Azcón, "son una nueva mentira".

En una nota de prensa, han destacado "la incapacidad de llegar a acuerdos por parte de Azcón, ni siquiera los trámites parlamentarios previos, como la aprobación del techo de gasto", añadiendo que "la presentación en el último momento es tan solo para justificar, un intento de ocultar con una cortina de humo el no haber hecho los deberes: empezará 2026 sin presupuestos, ni apoyos".

Unos presupuestos que "llegan tarde". Han exigido a Azcón que "siendo su obligación empezar el año 2026 con presupuestos, en vez de marcharse de vacaciones, trabajen este mes en las comisiones y despachos que corresponda para conseguir los apoyos".

"Analizando la información, son presupuestos que no sorprenden, continúan por la linde de la privatización". "Es una propuesta de presupuestos que perjudica a la mayor parte de personas que viven en Aragón", en alusión a "las privatizaciones de la sanidad y la educación, la destrucción de lo público, repartiendo Aragón entre sus amigotes".

El coordinador de Podemos Aragón, Ricard Mitjana, ha señalado que "Jorge Azcón no cuenta con los apoyos necesarios para gobernar Aragón y debe convocar elecciones" porque "Aragón merece mucho más que un presidente rehén de VOX". Ha concluido manifestando que "el presidente de Aragón vuelve a empezar un nuevo año sin hacer los deberes, sin presupuestos".