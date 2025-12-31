Podemos Aragón urge al Gobierno autonómico a resolver la licitación del Centro de Reforma de Juslibol

ZARAGOZA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Podemos Aragón denuncia "la grave inacción" del Gobierno de Aragón ante la situación del Centro de Educación e Internamiento de Menores por Medida Judicial (CEIMJ) de Juslibol (Zaragoza), después de que la licitación para su gestión haya quedado desierta por segunda vez en lo que va de año, "un hecho que evidencia el fracaso del modelo de contratación planteado por el Ejecutivo autonómico y abre un escenario de incertidumbre inasumible para el servicio".

María Goicoechea, ha señalado que, en su opinión, esta situación "confirma que el Gobierno de Aragón ha diseñado unas condiciones que no garantizan la viabilidad del servicio ni la estabilidad del equipo profesional, y que condenan al sector a una precarización estructural".

Podemos Aragón ha alertado de que "la repetición del desierto compromete la calidad del servicio prestado y la capacidad de garantizar una intervención socioeducativa y terapéutica acorde a los estándares que exige un recurso esencial de estas características".

"Estamos hablando de un centro que atiende a menores con medidas judiciales. Esto requiere estabilidad, personal formado, continuidad y condiciones dignas. No se puede sostener con parches y con un modelo low cost", ha insistido Goicoechea.

Desde Podemos Aragón han subrayado que "este bloqueo afecta directamente tanto a los menores como a las personas trabajadoras del centro, generando un entorno de incertidumbre que repercute en la seguridad, el clima socioeducativo y la continuidad de la intervención".

Para la formación morada, la responsabilidad recae en un Gobierno de Aragón que, "lejos de anticiparse y corregir el problema, mantiene una postura pasiva mientras se acumulan los retrasos y se deterioran las condiciones estructurales del sistema".

En este contexto, Podemos Aragón ha realzado el trabajo de la Plataforma por un Convenio Autonómico de Protección y Reforma de Menores en Aragón, que continúa defendiendo un marco laboral digno para quienes sostienen este sistema.

"Mientras el Gobierno repite pliegos y amplía plazos, son las trabajadoras y trabajadores quienes están defendiendo la dignidad del servicio, evitando que se normalice la precariedad", ha declarado Goicoechea, quien ha remarcado que "no se puede garantizar una atención adecuada a menores si no se garantizan condiciones laborales dignas y estables para quienes trabajan con ellos".

Por todo ello, Podemos Aragón ha reclamado que el Ejecutivo impulse de manera activa la negociación de un convenio autonómico para el sector de protección y reforma de menores, como herramienta clave para garantizar estabilidad, profesionalización, reducción de la rotación y calidad en la atención.

Podemos Aragón ha enfatizado que "el sistema de protección y reforma juvenil no puede funcionar en base a improvisación y precariedad". "El Gobierno de Aragón debe decidir si apuesta por un sistema digno o por un modelo que pone en riesgo el bienestar de los menores y los derechos de quienes trabajan con ellos. Y debe hacerlo ya, porque la infancia no puede esperar", ha concluido María Goicoechea.