Podemos-Equo se reúne con la RAPA y pide una moratoria del cobro del ICA hasta que se rediseñe este impuesto

El portavoz del grupo municipal de Podemos-Equo en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, se ha reunido con representantes de la Red de Agua Pública Aragonesa (RAPA), como Enrique Gracia y Maribel Martínez, para instar al equipo de gobierno, PP-Ciudadanos, a que pida al Gobierno de Aragón una moratoria en el cobro del recibo del Impuesto de Contaminación del Agua (ICA) de 2018 hasta que se rediseñe este impuesto y tenga un carácter medioambiental.

Fernando Rivarés ha instado a que no se giren los recibos de 2018 y que el Gobierno de la ciudad "no aproveche el mercadeo para pedir obras hidráulicas que justifiquen que el Gobierno pase ese recibo injusto".

En declaraciones a los medios de comunicación, ha explicado que desde la RAPA les han pedido una reunión y han decido atenderla: "Lo que digan lo vamos a suscribir y vamos a defender esa posición estemos o no en el Gobierno". De esta forma, ha recordado que Podemos está en el cuatripartito que conforma el Gobierno de Aragón, junto a PSOE, CHA y PAR.

"Podemos-Equo es lo que defienden los diputados del grupo de Podemos en las Cortes de Aragón y su consejera en el Gobierno de Aragón. Hemos pedido que no se gire el recibo y que sea lo más rápido posible la modificación de este impuesto porque el ICA es un piltrafa de recibo para tapar los pufos de la depuración y las depuradoras no construidas de etapas anteriores del Gobierno de Aragón y, además, Zaragoza ya depura sus aguas".

IGUAL TRATO

Rivarés ha precisado que de haber un impuesto medioambiental tiene que diferenciarse según el territorio, las actividades y el consumo de los usuarios. "El que los zaragozanos paguen 25 euros en lugar de 5 euros es violar el principio de la gestión pública del agua y exigimos un igual trato de los servicios públicos".

El portavoz de Podemos-Equo ha precisado que una cosa es el ICA y otra un impuesto medioambiental para depurar las aguas en todo el territorio. "Son radicalmente distintas porque ICA no es un impuesto medioambiental y no es justo. Si es medioambiental tiene que ser territorial según los usos y la capacidad económica. Un impuesto ambiental nunca se parecería a este ICA".

Sobre la actitud del Gobierno de Aragón, del que Podemos forma parte, Rivarés ha incidido en que desde las dos instituciones dicen que "se puede hacer la moratoria y que los recibos de 2018 no se deberían girar hasta la modificación de ese impuesto y luego girarlo con nuevos criterios. Eso ya se negocia en las Cortes de Aragón".

"BRUTALIDAD"

Por su parte, el portavoz de la RAPA, Enrique Gracia, ha mostrado su preocupación por el "impacto" del ICA que supone un "aumento del 86 por ciento de las tarifas del agua de los zaragozanos. "Es una brutalidad y muchas familias no pueden pagarlo y hay un nivel de impago que ronda los 50.000 hogares, bien porque no han querido o bien porque no entienden este absurdo porque ya pagan los costes de saneamiento".

Enrique Gracia ha recordado que desde hace dos años las instituciones ya reconocen que hay que dar una solución porque es un impuesto "chapucero o un sobrepago de la falta de planificación económica en el sistema aragonés que ha llevado a los costes más altos de España por el sobredimensionamiento".

Al respecto, ha reiterado que desde la RAPA han propuesto soluciones para garantizar de forma más equitativa los costes del plan de saneamiento hacia una etapa más sostenible, pero "se hace oídos sordos y se deja pasar el tiempo tratando de imponer el impuesto al que se resisten los ciudadanos".

Gracia ha precisado que ante este "abuso" la RAPA pide que el Ayuntamiento de Zaragoza defienda a sus ciudadanos y no mire para otro lado. "Pedimos el 2 de septiembre una entrevista con el alcalde, Jorge Azcón, pero no nos ha contestado".

Hasta la fecha, la RAPA se ha reunido con Podemos e IU en las Cortes de Aragón y se han iniciado las conversaciones con CHA. También se han reunido con el portavoz del grupo municipal de ZeC, Pedro Santisteve y el PSOE. "Con los grupos que apoyan al equipo de gobierno estaríamos encantados si quisieran".

"FRAUDE"

A su parecer, el alcalde "no está orientando bien este problema" y ha reconocido que les gustaría que coincidiera con su punto de vista porque "no implica un privilegio para Zaragoza porque todos los aragoneses en función de su situación pagarán lo mismo, pero no entendemos que desde Alcaldía se diga que se pague la cuota y que se quedan una parte para infraestructuras para la ciudad".

Asimismo, ha recordado que el presidente del Ejecutivo de Aragón, Javier Lambán, ha dicho que en los acuerdos de Gobierno "está la derogación del ICA y la reforma de Ley de aguas de Aragón". Por ello, Enrique Gracia ha opinado que "sería un fraude democrático que insista en el mantenimiento del ICA y revela poca voluntad negociadora que se pase un nuevo recibo".

Para este miembro de la RAPA si el Gobierno de Aragón quisiera hacer una reforma de calado "esperaría un poco" a girar el recibo y ha rebatido al consejero de Agricultura, Joaquín Olona, que "no es cierto que haya razones legales para pasarlo porque hay 4 años y cuando se hace una reforma se puede cobrar con carácter retroactivo,, como se hizo la primera vez en Zaragoza".

Enrique Gracia ha abundado en que "no tiene sentido" que en Aragón se pague más por el metro cúbico que la media de España cuando además hay autonomías que depuran el cien por cien de sus aguas. "Con mucho menos nosotros pagamos mucho más".

Finalmente, ha pedido que se hagan depuradoras extensivas "adecuadas al municipio y que se premie la eficiencia en lugar del disparate y el desfalco" en alusión al ICA.