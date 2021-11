Podemos propone una comisión del nuevo campo de fútbol que se reúna en 'streaming' y concluya en 6 meses

ZARAGOZA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha propuesto crear una comisión especial del nuevo campo de fútbol, que se reúna en la primera quincena de diciembre, que todas sus convocatorias sean por 'streaming' y se llegue a un acuerdo en seis meses.

Esta comisión sería como la del Acuerdo por el Futuro de Zaragoza alcanzado en junio de 2020 con motivo de la pandemia de coronavirus y para hacer frente a los problemas causados en distintos ámbitos en la ciudad.

"Lo más democrático es emular el proceso compartido del Acuerdo por el Futuro de Zaragoza de 2020", ha enfatizado Rivarés para justificar la presentación de una moción que defenderá en el pleno de este viernes.

El objetivo ese que haya consenso político y ciudadano sobre el nuevo estadio de fútbol, ya sea en el actual emplazamiento o en otro, y con la metodología similar a la del Acuerdo por el Futuro de Zaragoza para culminar con el Acuerdo de la Zaragoza de 2030 con este equipamiento como eje vertebrador, ha resumido.

En rueda de prensa se ha decantado por buscar "entre todos" la mejor fórmula y que se respalde con los informes técnicos pertinentes tras "oír a todos los actores en este asunto" entre los que además de políticos y agentes sociales se incluya a la afición al club del Real Zaragoza, las peñas, colegios profesionales, expertos en movilidad, urbanistas y otros colectivos para llegar al consenso sobre el proyecto "más importante de la ciudad en los próximos 20 años".

A su parecer, es un asunto de modelo de ciudad y tiene que ser la "mejor carta de presentación" del Ayuntamiento cuando se negocie con otras instituciones para mostrar el consenso "absoluto" y no una posición solo de Gobierno de la ciudad o criticada por los ciudadanos.

COMPOSICIÓN

La comisión abordaría, como mínimo la titularidad, fórmula de gestión, ubicación, características y usos, costes y modelo de financiación, planeamiento urbanístico y horizonte temporal de puesta en funcionamiento.

La integrarían el alcalde o un concejal designado por el alcalde entre los vocales de la comisión; en las vocalías habría dos concejales de cada grupo político municipal; el secretario general del pleno o el funcionario en quien delegue.

A las sesiones de la Comisión se convocará con carácter permanente y estable a los agentes económicos y sociales --organizaciones empresariales y sindicatos más representativos-- así como a representantes de las entidades vecinales --FABZ y Unión Vecinal Cesaraugusta-- y representantes de las entidades cuya comparecencia puntual soliciten los grupos políticos conforme a lo establecido en el Reglamento Orgánico.

También se podrá invitar a otras personas, entidades, asociaciones o colectivos hasta un número máximo de 25 invitados por cada grupo municipal.

El funcionamiento de la comisión se ajustará al régimen de las Comisiones del Pleno, aplicando el sistema de voto ponderado para la

adopción de sus dictámenes. El mismo régimen se aplicará también para la difusión y transmisión de las sesiones.

En la sesión constitutiva, los grupos municipales deberán hacer llegar a la Presidencia las solicitudes de los informes técnicos necesarios para desarrollar su labor para ser tramitados ante los respectivos servicios. La comisión especial elevará al pleno del Ayuntamiento de Zaragoza sus conclusiones o dictámenes sobre el asunto que será objeto de análisis.

En el segundo apartado de la moción el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a aplazar cualquier negociación política con terceros sobre el campo de fútbol hasta conocer las conclusiones de la comisión especial creada en virtud del acuerdo anterior.

"¿PLAN SECRETO?"

Rivarés ha dicho que si en el pleno se vota en contra de esta moción es porque "habría un plan pactado o que el alcalde haya decidido con los suyos y este folio en blanco del que habló no tenga ningún sentido". A colación ha añadido: "queremos pensar que no hay un plan secreto del alcalde no contado".

En este equipamiento tienen que opinar "todos" porque se generarán sinergias y, además, "abrirá un debate sobre la vivienda y las operaciones de especulación", ha augurado.

"No solo va de fútbol que también, sino de dibujar la Zaragoza más ambiciosa de las dos próximas décadas y tienen que participar todos, a no ser que alguien tenga un pacto secreto".