La Policía Local de Alcañiz identifica a los autores de distintas pintadas

Efectos intervenidos a los autores de las pintadas. - AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ (TERUEL), 13 (EUROPA PRESS)

Efectivos de la Policía Local de Alcañiz que realizaban vigilancia preventiva del turno de noche, detectaron e identificaron en el día de ayer a dos individuos realizando pintadas en distintos emplazamientos del municipio a los que se les incautaron varios botes de pintura en spray y plantillas con simbología falangista. Se han abierto las diligencias judiciales iniciales para ser traspasadas a Guardia Civil.

Además, desde servicios jurídicos del Ayuntamiento, Brigada de obras y la propia Policía Local se han iniciado los trabajos para elaborar una relación de superficies vandalizadas con el instrumental incautado y poder reclamar los costes de restitución a sus autores.

Por su parte, desde el Área de Medio Ambiente se va a proceder a la eliminación de estas pintadas en el plazo más breve posible debido a que además de ensuciar las superficies, lanzan mensajes ofensivos a diferentes colectivos políticos o sociales.

El Área de Policía llevaba meses analizando comportamientos de diversos grupos de personas o individuos con el fin de localizar a los autores de pintadas que vandalizaban las paredes tanto de edificios públicos como particulares.

Tanto el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, como el concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Orrios han trasladado su reconocimiento a la labor de la Policía Local que ha permitido la localización de los responsables de numerosos graffiti que ensuciaban la ciudad.

Desde el Consistorio alcañizano sigue solicitando la colaboración ciudadana para localizar a autores de pintadas, vandalismo, depósito de enseres fuera de las zonas y horarios habilitados, entre otras conductas incívicas cuya restitución supone desembolsos económicos procedentes de las arcas municipales.