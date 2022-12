La Policía Local incorpora a 36 nuevos agentes a su plantilla, que se reforzará en los próximos meses

ZARAGOZA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Zaragoza cuenta desde este viernes con 36 nuevos agentes en su plantilla, que se verá reforzada en los próximos meses con otros 67 efectivos que ya están en fase de oposición.

El alcalde de la capital aragonesa, Jorge Azcón, les ha felicitado por su incorporación en el transcurso de un acto en el que los nuevos agentes han estado arropados por familiares y amigos y al que han asistido también la concejala delegada de Policía Local, Patricia Cavero, y otros miembros de la corporación.

Azcón ha reconocido el duro trabajo realizado durante estos últimos meses por cada uno de estos nuevos efectivos. "No me creo que ninguno de los hombres y mujeres, que acceden al cuerpo de la Policía, no lo hagan por vocación. Tienen unos valores determinados, de servicio público, de solidaridad y de trabajar por los demás", ha dicho.

Ha asegurado que estos valores, que se llevan cultivando desde hace 170 años, y que están intrínsecos a todos los que forman la Policía Local, es lo que hace que este cuerpo sean tan importante para todos los zaragozanos.

"Gracias por el compromiso que acabáis de asumir porque el cumplimiento de la Constitución y de las leyes de nuestro Estado de derecho son el fundamento básico de nuestra libertad y democracia", ha trasladado el alcalde a los nuevos agentes, al tiempo que ha recordado la necesidad de defenderla "ahora más que nunca" frente a quienes la amenazan.

Azcón ha reconocido el "magnífico trabajo" que realiza la Policía Local en situaciones muy distintas, como durante la pandemia de la COVID-19, el temporal Filomena o las riadas del Ebro. El regidor se ha mostrado seguro de que independientemente de lo que ocurra, siempre "habrá un policía local defendiendo a quien lo necesite y garantizando el cumplimiento de la ley".

PILAR BÁSICO

"No sois unos servidores públicos cualquiera, la Policía Local es el pilar básico sobre el que se sostiene el Ayuntamiento de Zaragoza, la cara de la capital aragonesa", ha manifestado Azcón. Ha agregado que forman parte del cuerpo que no solamente acompaña a la corporación municipal cuando hay que representar a la ciudad en los momentos más importantes, sino que es también el encargado de velar por la seguridad y por el buen funcionamiento diario.

Por su parte, la concejala delegada de la Policía Local, Patricia Cavero, también ha reconocido "el buen trabajo" que realiza la Policía Local de Zaragoza. Los agentes son "ejemplares" cuando salen a las calles de la capital aragonesa a hacer cumplir las normas y cuando tratan con los ciudadanos, y cuidando siempre de la ciudad y de sus vecinos.

Cavero ha pedido a estos nuevos 36 agentes que mantengan "el espíritu de quienes les preceden, de sus mandos y de sus compañeros quienes llevan muchos años desempeñando este cargo", y que conserven "el buen nombre de la ciudad" y de la Policía de Local. Asimismo, les ha instado a que vistan con orgullo su uniforme y a que lo respeten porque con su trabajo, "Zaragoza seguirá siendo una ciudad ejemplar y segura".

36 NUEVOS AGENTES

Se trata de 30 hombres y 6 mujeres que han superado con éxito la fase de oposición y el curso de formación básica de ingreso que completa el proceso selectivo. Tras siete meses de instrucción en la Academia de la Policía Local, este viernes han recibido los despachos que les acreditan como funcionarios municipales.

Con los 36 nuevos agentes, se han incorporado 85 nuevos efectivos en dos años, a los que se unirán otros 67 en los próximos meses. Además, en estos momentos están desarrollándose los procesos selectivos, y uno de ellos ha entrado esta semana en su fase final con la realización de las pruebas físicas. Asimismo, el consistorio ha incluido en la Oferta de Empleo de 2022 otras 52 plazas de Policía Local.

Jorge Azcón ha reiterado el compromiso de seguir dotando al cuerpo de más medios materiales y personales. "Nunca se había planteado un incremento de plantilla como el que estamos haciendo efectivo con 204 nuevos agentes desde 2020. Venimos de más de una década sin convocatorias y estamos haciendo un importante esfuerzo para revertir esa situación", ha reseñado.

En este sentido, Cavero ha incidido en que reforzar la plantilla de la Policía Local se trata de "un compromiso del actual equipo de Gobierno desde el primer día", con el propósito de que presten "un gran servicio" a la ciudad de Zaragoza. "Nuestros esfuerzos han sido muchos y así va seguir siendo, por el buen nombre de la Policía Local y de cada uno de sus agentes", ha apostillado.