La Policía Local de Zaragoza destinará 9 agentes a la unidad de Viogén que recibirán una formación de hasta 3 meses

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, tras la firma del protocolo policial de adhesión al VioGén - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Zaragoza destinará nueve agentes a la unidad específica de VioGén --Violencia de Género-- que recibirán una formación de entre dos y tres meses a cargo de la Policía Nacional y estarán operativos en el segundo trimestre de 2026.

Este número de efectivos de la Policía Local destinado a este Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, lo ha dado a conocer la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, tras la firma del protocolo policial de adhesión al VioGén, que ha firmado con el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán.

Esta firma es el paso previo a la rúbrica que formalizará la alcaldesa con la secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Ana María Calvo, en una fecha por determinar, pero se espera que sea en diciembre de este año.

En declaraciones a los medios de comunicación, la alcaldesa ha explicado que esta firma conlleva la formación de una unidad especial para lo que se tendrá que hacer una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), para crear esa unidad formalmente dentro de la Policía Local de Zaragoza y proceder a la formación por parte de la Policía Nacional.

Ha recordado que la Policía Local "ya tiene una formación base" y "ya colabora" en muchos de los casos sin la formalidad de este convenio VioGén.

Sobre la selección de los nueve agentes, Chueca ha avanzado que se encargará el superintendente de la Policía Local, Antonio Blas Soriano, "quien conoce perfectamente a todos los agentes, qué capacidades y competencias se necesitan para identificar a los mejores dentro de todo el personal del Cuerpo de la Policía Local".

FORMACIÓN

Tras esa formación los nueve agentes locales especiales estarán preparados para compartir la información de la base de datos que maneja la Policía Nacional y asumir la tutela de un 30 por ciento de los casos de bajo riesgo y también las mujeres que pasen a riesgo medio seguirán estando bajo la protección de la Policía Local.

"Espero que este acuerdo y esta colaboración nos ayude a mejorar la seguridad entre las mujeres, ya que podamos hacer de Zaragoza una ciudad más segura", ha expresado Chueca.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha detallado que una formación inicial y otra continua. La formación inicial supone cómo navegar por la base de datos de VioGén y la información que se puede extraer porque van a ser agentes activos.

Hay otra parte de formación que abarca desde quién efectúa la primera detención, el traslado a unas dependencias policiales, la filiación o la identificación del detenido y la lectura de los derechos. Luego ya sede judicial, el acompañamiento de la víctima, las declaraciones, y si hay que llevar o no a un centro médico al agresor, ha expuesto el delegado del Gobierno en Aragón.

"Hay una larga lista de intervenciones que en ese protocolo se señala quién se ocupa de cada uno de los aspectos, porque hay algunos que por ley es exclusiva competencia de un Cuerpo de Fuerza de Seguridad del Estado, por lo que solo lo puede efectuar la Policía Nacional o Guardia Civil, mientras que otros que son compartidos", ha diferenciado.

Como ejemplo ha citado que si hay que retirar un arma, la competencia exclusiva en materia de armas "la tiene la Guardia Civil, lo hace la Policía Nacional y la deposita en Guardia Civil".

Hay todo un protocolo que está señalado y a los agentes "hay que ir llevándoles de la mano para que vayan viendo en qué casos se interviene de facto". Salvar la vida de la víctima, "es la primera parte y no tiene ningún tipo de preparación previa", ha subrayado Fernando Beltrán al recordar que lo agentes de la Policía Local de Zaragoza "ya atienden las llamadas que tienen que ver con violencia sobre una mujer".

Luego está la formación continua y precisamente, la semana pasada se ha abordado la implantando del nuevo sistema integrado con registros del ámbito judicial en los que figuran las requisitorias, los penados, los permisos penitenciarios y elementos de interés para los agentes que están en protección de mujeres.

La formación inicial se puede alargar en el entorno de los dos o tres meses, dependiendo de las sesiones que se puedan impartir semanales, porque estos agentes van a tener también "otras faenas que realizar y a partir de ahí ya a demanda lo que se puede ir necesitando", ha precisado Beltrán.

CIFRAS

En Aragón en el sistema VioGén hay 2.566 mujeres, de las que en el municipio de Zaragoza hay 1.180, de las que riesgo bajo hay 1.080 y otras 100 entre riesgo medio y alto.

Esta cifra supone que, potencialmente, esas 1.080 mujeres que están en la actualidad en riesgo bajo, en virtud del acuerdo firmado, un 30 por ciento de ellas, del entorno de las 300 mujeres, se podrán ver beneficiadas a corto plazo de poder recibir también una atención, una tutela directa, un seguimiento por parte de agentes de la Policía Local de Zaragoza.

Ha informado de que el sistema VioGén es un sistema "vivo" y el protocolo firmado se ciñe al acceso a una gran base de datos "de acceso restringido". Figura toda la información de las víctimas, de su entorno familiar tienen menores o mayores a su cargo, los centros donde estudian, el entorno donde se mueven y también hay información sobre los agresores y su entorno porque, a veces, también las familias de los agresores "someten a presión" a las víctimas,

Desde la primera denuncia que se recoge y se sube al sistema VioGén están los antecedentes que pueda tener el agresor, si tiene armas de fuego para intervenir, si está en prisión, si tiene permisos de salida o algún régimen penitenciario en concreto, ya que con unas condiciones o con otras "cualquier información adicional que la víctima va prestando por ese seguimiento que se le hace puede cambiar su condición de riesgo en un momento determinado ante una salida de prisión del agresor por una medida penitenciaria que puede suponer elevar temporalmente el riesgo y luego volver a recuperarlo a un riesgo bajo".

También ha comentado el caso de que un hermano del agresor venga a la ciudad y si es un hecho conocido también se puede elevar el riesgo o que una mujer atendida por la Guardia Civil en otra comunidad autónoma venga a pasar unos días a Zaragoza.

"Son ejemplos de las muchas variantes que puede tener el sistema", ha indicado Beltrán. "Todo eso automáticamente salta y se puede prestar una mejor cobertura de seguridad y de atención hacia esas mujeres".

Asimismo, supone incorporar otro tipo de violencias como la económica o la vicaria para mejorar el sistema y que el "paraguas de protección" sea mayor ante las casuísticas que se pueden producir.

"Hay un estado de VioGén --ha relatado Beltrán-- que no se ve y todos los días salta una pulsera o una llamada de una mujer protegida o se efectúa una detención por un incumplimiento de las órdenes de alejamiento o el agresor está rondando por la puerta del colegio de los hijos de las víctimas. Todos los días en el medio rural y en las ciudades hay algún caso de estos y la acción preventiva está siendo oportuna y eficaz".

ANIMA A DENUNCIAR

Chueca ha animado a las mujeres que sufren violencia machista a "denunciar y a ponerse bajo el sistema VioGén", ya que todavía hay muchas mujeres que sufren la violencia machista, pero que no están bajo la tutela y la protección de este sistema, y, por tanto, "se escapan de los recursos que pone el Estado a disposición de su protección".

La alcaldesa ha destacado que "no es habitual que haya esta cooperación entre las dos instituciones" y tras agradecer esta colaboración ha señalado que "es la forma en la que, sin duda, hay que trabajar en este y en muchos otros ámbitos de seguridad". "Es importantísimo para los ciudadanos que vean que las instituciones somos capaces de dejar a un lado las diferencias partidistas y trabajar por y para la seguridad de nuestros vecinos", ha remachado.