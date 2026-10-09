La Policía Nacional alerta sobre los hurtos de móviles en los conciertos del Pilar

Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha advertido de una modalidad de hurto detectada durante los conciertos de las Fiestas del Pilar en Zaragoza. Los autores aprovechan las aglomeraciones para golpear o empujar el brazo de la víctima, mientras otro individuo le arrebata el teléfono móvil.

El perfil de las víctimas detectadas corresponde principalmente a mujeres jóvenes de entre 16 y 23 años.

La Policía ha recomendado extremar las precauciones, llevar el móvil en un lugar seguro y prestar especial atención a empujones o contactos sospechosos.

Durante estas Fiestas del Pilar, agentes de Italia, Francia y Alemania patrullarán junto a la Policía Nacional por las calles de Zaragoza. Una iniciativa del proyecto comisarías europeas que refuerza la cooperación policial y facilita la atención a los visitantes internacionales.