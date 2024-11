La Policía Nacional promueve la seguridad para garantizar las campañas comerciales del Black Friday y Navidad

ZARAGOZA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Policía Nacional de Teruel a través de la Delegación de Participación Ciudadana promueve el plan, denominado 'Comercio Seguro', para garantizar las campañas comerciales del Black Friday y Navidad.

El plan "Comercio Seguro" es un dispositivo dirigido a garantizar, desde un punto de vista integral, la seguridad del comercio y de sus potenciales clientes frente a la amenaza que representa la delincuencia, especialmente ante robos con fuerza, hurtos o estafas. La labor policial se intensifica especialmente en zonas comerciales y de ocio, calles de mayor tránsito, mercadillos navideños y zonas de entretenimiento.

Los servicios se realizarán diariamente en las franjas horarias de mayor actividad comercial y afluencia de público, y se fomentarán las patrullas policiales tanto de uniforme como de paisano.

CONSEJOS A LOS COMERCIOS

Durante estos días se distribuirán guías y trípticos con consejos de seguridad a asociaciones y comerciantes en los que se recomienda que tengan en su establecimiento un sistema de cierre seguro para todos los accesos; alguna luz de fachada durante la noche; reforzar los espacios comunes o elementos de separación de su establecimiento con otros edificios; e instalar un timbre exterior con sistema para apertura remota del local.

También proponen asegurar los productos con sistemas de alarma electrónicos y mantener fuera del alcance del público los de más valor; no realizar el recuento de caja a última hora y evitar hacerlo solo; fijar un límite de dinero para la caja registradora y retirar de la misma lo que exceda del límite; no fiarse de servicios técnicos no contratados o sospechosos; y cuando se cierre hay que conectar la alarma de seguridad, asegurándose de que no haya nadie dentro; además de evitar siempre el enfrentamiento con el delincuente, especialmente si va armado.

VISITAS DE FALSOS TÉCNICOS

Otra técnica que suelen utilizar los amigos de lo ajeno para perpetrar robos con fuerza es estudiar previamente el lugar donde van a cometer los robos.

En su 'modus operandi' los delincuentes realizan una visita previa al establecimiento o local colindante, disfrazados de personal técnico de empresas de telecomunicaciones o suministros, con uniformidad completa y falsas acreditaciones.

Alegan una supuesta avería, revisión de las instalaciones o comprobación rutinaria y, en ocasiones, cortan la comunicación entre la central de alarmas y el establecimiento para impedir que se genere un aviso a la Policía.

Para evitar ser identificados, si el establecimiento dispone de cámaras de seguridad, lo que hacen es perpetrar el robo pasados al menos 15 días --tiempo medio de custodia de imágenes-- o directamente se apoderan de los discos de grabación de imágenes o los destruyen durante el robo.

CONSEJOS ANTE ESTOS FALSOS TÉCNICOS:

Entre los consejos de la Policía Nacional está el extremar las precauciones ante visitas de técnicos inesperadas; comprobar la acreditación de dichos técnicos; cotejar con la compañía la veracidad de la visita; no permitir el paso de los "técnicos" al local antes de verificar sus servicios; y no informar a personas desconocidas sobre los sistemas de seguridad instalados en el establecimiento.

Otras sugerencias es que la grabación de imágenes debe hacerse en un disco duro no localizable; e instalar un sistema de alarma sonora y con una línea de teléfono protegida, no visible y separada del resto de líneas.

CONSEJOS PARA EVITAR ESTAFAS EN EL BLACK FRIDAY Y NAVIDAD

Los delincuentes están esperando fechas importantes, como el Black Friday y la Navidad en las que todo tipo de establecimientos y tiendas ofrecen grandes descuentos, para realizar sus estafas. Por ello, antes de realizar una compra y hacer efectivo un pago online se debe verificar determinados elementos que garanticen una compra segura.

Así, hay que realizar las compras en las páginas web oficiales de las tiendas o marcas en la medida de lo posible, teniendo en cuenta de que los ciberdelincuentes son capaces de clonar estas páginas de forma casi exacta, por lo que se debe desconfiar siempre si no se encuentran datos de la empresa como su domicilio fiscal, CIF, política de privacidad.

Hay que desconfiar de las gangas porque los ciberdelincuentes ofrecen productos con descuentos especialmente grandes para llamar la atención de los compradores y con una duración limitada en el tiempo para que la víctima compre rápidamente y no se pare a pensar si podría tratarse de una estafa.

Hay que tener "mucho cuidado" con los mensajes o correos electrónicos de empresas de paquetería. Como la mayor parte de las compras en esta fecha se realizan online y se reciben en el domicilio, los delincuentes se hacen pasar por conocidas empresas de reparto, enviando a las víctimas SMS o emails de forma masiva en las que facilitan un link, que o bien redirigen a una falsa página en la que solicitan los datos personales, o lleva al usuario a descargar un archivo con un software malicioso que se hace con el control del dispositivo electrónico.

La Policía Nacional aconseja configurar un antivirus para proteger los dispositivos ante la posible instalación de malware y filtración de datos personales y bancarios.

Hay que fijarse en las formas de pago que ofrece la tienda online, cuantas más posibilidades brinde más fiable es y hay que elegir siempre plataformas seguras de pago.

Antes de comprar en un establecimiento online que no se conoce hay que leer las opiniones de clientes que ya han comprobado, sospechando si todavía no hay ninguna reseña, de que pueda tratarse de un fraude.