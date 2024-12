La Policía Nacional realiza en Zaragoza cerca de 2.000 servicios humanitarios en 2024

ZARAGOZA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Jefatura Superior de Aragón, a través de su Sala CIMACC 091 y su Grupo de Atención al Ciudadano, han llevado a cabo casi 2.000 intervenciones humanitarias durante 2024.

Gran parte del trabajo de la Policía Nacional no solo se centra en combatir o prevenir el delito, sino también en actividades de carácter asistencial. Por este motivo es común recibir llamadas al 091 solicitando ayuda para personas mayores que han sufrido caídas en casa y no pueden levantarse, que no logran comunicarse con sus familiares, o que están preocupadas por mensajes alarmantes de allegados, requiriendo una intervención rápida y efectiva.

También es frecuente prestar apoyo en domicilios de personas con problemas psiquiátricos, colaborar con servicios médicos, asistir a personas desorientadas en espacios públicos o ayudar a menores en situación de abandono.

Los operadores del CIMACC 091 gestionan y canalizan emergencias y solicitudes ciudadanas por teléfono. El Jefe del CIMACC 091 supervisa en tiempo real la ubicación de los agentes en la ciudad y utiliza avanzados recursos tecnológicos para resolver situaciones críticas con rapidez.

Por eso el 091, históricamente se ha consolidado como un punto de referencia para la población, atendiendo de manera habitual más de cien llamadas al día.

Las intervenciones de la Policía Nacional abarcan una amplia gama de acciones de auxilio, que aunque a veces implica poner en riesgo su integridad física, son asumidas con profesionalidad y vocación de servicio.

En algunas ocasiones, los agentes deben emplear técnicas de reanimación, como maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (R.C.P) para atender paros cardíacos, o la maniobra de Heimlich en casos de asfixia inesperada