El PP acusa a Sánchez de imponer un nuevo impuesto ambiental con la ley de residuos y castigar a todos los aragoneses

ZARAGOZA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del PP y alcalde de Graus, José Antonio Lagüens, ha presentado este jueves una iniciativa en la que exige derogar la ley de residuos que supone "un castigo" al conjunto de los aragoneses y obliga a los ayuntamientos a subir de una manera desmesurada la tasa de basuras.

"Nuestra iniciativa pretende revertir la patada fiscal y el desprecio a la autonomía municipal que han impuesto a los 731 municipios de Aragón Pedro Sánchez y Pilar Alegría, porque esta ley comete dos tropelías, por un lado, impone a los ayuntamientos que el 100% del coste del servicio sea sufragado por las tasas locales, cuando la Unión Europea no solo no obliga a esto, sino que abre la posibilidad a otros mecanismos de financiación, y por otro con esta ley se impone un nuevo impuesto Estatal, más ingresos confiscatorios, más infierno fiscal, que encima no financia el verdadero coste del servicio.

Por eso, este impuesto es injusto y despiadado", ha explicado el diputado popular. Lagüens recuerda que este nuevo impuesto grava a las plantas de tratamiento de residuos donde, ayuntamientos y comarcas vierten los residuos, por ello de forma perversa este nuevo impuesto se convierte en un mayor coste del servicio que obligatoriamente debe repercutirse a las tasas locales que pagamos todos.

"Por tanto, Pedro Sánchez y Pilar Alegría están perpetrando un uso y abuso espurio y confiscatorio de esta Ley de residuos y de los impuestos Estatales", ha afirmado recordando que esta ley ha sido criticada desde la FEMP por aplicarse sin contar con los ayuntamientos".

Además, el parlamentario ha insistido en que es doblemente dañina para los ayuntamientos más pequeños, donde los costes del servicio son mayores por la despoblaciónn, dispersión y distancia entre núcleos, además de la carga burocrática. "Lo que está haciendo el gobierno de Sánchez es una confiscación en toda regla, un desprecio a la autonomía local y un ejercicio de trilerismo fiscal sin precedentes", ha concluido José Antonio Lagüens.