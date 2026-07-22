El PP acusa a Sánchez Quero de causar un "perjuicio" a la Feria Taurina y le exige asumir responsabilidades

Ramón Celma, presidente del Partido Popular de Zaragoza: “Nos resulta llamativo que Sánchez Quero diga que ha hecho las cosas de forma impecable después del auto del TSJA y trate de vender como un éxito lo que es un auténtico varapalo a su gestión". - PARTIDO POPULAR

ZARAGOZA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Zaragoza, Ramón Celma, ha acusado este miércoles al presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, de intentar presentar como un éxito la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que permite continuar con la adjudicación de la plaza de toros de La Misericordia de cara a la Feria del Pilar, cuando, a su juicio, supone "un auténtico varapalo" a la gestión desarrollada por el Gobierno provincial durante los últimos meses.

Celma ha respondido así a las declaraciones realizadas horas antes por Sánchez Quero, quien, tras conocer que el TSJA había acordado mantener las medidas cautelares solicitadas por la Diputación, aseguró que la institución había actuado de forma "impecable" y anunció la inmediata reactivación del proceso de adjudicación para garantizar la celebración de los festejos taurinos durante las próximas Fiestas del Pilar.

El dirigente popular ha considerado "tremendamente llamativo" que el presidente de la DPZ hable de una gestión "impecable" después de un auto judicial que, según ha señalado, describe la situación generada alrededor de la plaza de toros y las consecuencias que ha tenido para la programación taurina de Zaragoza.

Para sostener esa afirmación, Celma ha citado literalmente la nota difundida por el TSJA, en la que se señala que existe "una situación de perjuicio objetivo causado a la explotación de la plaza de toros de La Misericordia, que ya dio lugar a la pérdida de la Feria de San Jorge y que, de no concederse la medida cautelar, dará lugar a la pérdida de la del Pilar para octubre de 2026".

A partir de esa resolución, el presidente provincial del PP ha lanzado dos preguntas dirigidas directamente a Sánchez Quero: "¿Quién va a devolver a los zaragozanos el perjuicio causado por la pérdida de la Feria de San Jorge?" y "¿Quién va a devolver a los aficionados una Feria del Pilar que, como también señala el propio TSJA, puede celebrarse sin criterios de calidad?".

"UN AUTÉNTICO VARAPALO"

Celma ha insistido en que la decisión judicial desmonta el relato ofrecido por el presidente de la Diputación y ha sostenido que, si el procedimiento se hubiera gestionado correctamente, Zaragoza no habría atravesado meses de incertidumbre en torno a la organización de su principal feria taurina.

"Si todo se hubiera hecho tan impecablemente, no habríamos asistido a la suspensión de la Feria de San Jorge, no habríamos vivido dos procedimientos cuestionados, no habría existido una incertidumbre que ha mantenido en vilo durante meses a todo el sector taurino y, desde luego, hoy no se habría producido una manifestación convocada por los propios profesionales y aficionados", ha manifestado.

En este sentido, ha defendido que el hecho de que finalmente pueda celebrarse la Feria del Pilar constituye una "buena noticia" para Zaragoza, pero ha advertido de que ello "no puede servir para borrar meses de improvisación, incertidumbre y mala gestión".

Asimismo, ha considerado que el hecho de que haya sido necesario acudir a los tribunales para desbloquear la situación evidencia "hasta qué punto ha llegado la gestión del Gobierno de la Diputación Provincial de Zaragoza".

"Que al final hayan sido unas medidas cautelares las que permitan celebrar la Feria del Pilar demuestra hasta dónde ha llegado la situación provocada por el Gobierno de la Diputación. Ninguna plaza de primera categoría debería verse envuelta en una crisis como la que hemos vivido durante estos meses", ha afirmado el presidente del PP Zaragoza. "Que al final hayan sido unas medidas cautelares

REIVINDICA EL PAPEL DE LA PLAZA DE LA MISERICORDIA

Durante su comparecencia, Ramón Celma ha recordado que La Misericordia constituye una de las plazas de toros de primera categoría con mayor tradición de España y ha defendido que la Feria del Pilar trasciende el ámbito taurino por su impacto económico, turístico y cultural.

"No estamos hablando únicamente de un procedimiento administrativo; estamos hablando de una parte de la historia, la identidad y el patrimonio cultural de Zaragoza", ha señalado, al tiempo que ha destacado que la feria supone cada año un importante motor para sectores como la hostelería, el comercio o el turismo.

A su juicio, precisamente por la importancia de este acontecimiento resulta "todavía más incomprensible" que la Diputación haya permitido llegar a un escenario de incertidumbre que, según ha dicho, ha mantenido en vilo durante meses a todo el sector taurino.

Celma ha defendido además que una plaza con la trayectoria de La Misericordia "nunca debería haber llegado a este extremo" y ha reclamado recuperar una gestión que garantice estabilidad y seguridad jurídica para evitar que vuelvan a repetirse situaciones similares.

NIEGA QUE LAS CRÍTICAS PROCEDAN SOLO DE LA POLÍTICA

El presidente del PP de Zaragoza ha rechazado a su vez las declaraciones de Sánchez Quero, quien ha sostenido que las críticas recibidas por la gestión de la plaza procedían únicamente del ámbito político.

"Dice que las críticas solo le han llegado desde la política. Yo le pregunto si José Tomás es política; si El Juli es política; si Aarón Palacio y Cristian Torres son política; si Victorino Martín y todas las figuras del toreo y ganaderos que se han manifestado a lo largo de esta semana son política", ha afirmado.

En este sentido, ha sostenido que el rechazo a la actuación de la Diputación ha partido también de profesionales del mundo taurino que, según ha recordado, han respaldado públicamente la manifestación convocada este miércoles en defensa de la continuidad de la Feria del Pilar.

Asimismo, ha reprochado a Sánchez Quero que durante su comparecencia atribuyera inicialmente la resolución al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) y no al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, insistiendo en que es el alto tribunal aragonés quien ha adoptado las medidas cautelares que permiten continuar con el procedimiento de adjudicación.

RECLAMA DEVOLVER EL PRESTIGIO A LA MISERICORDIA

El dirigente popular ha concluido reclamando un cambio en la gestión de la Plaza de Toros de Zaragoza para devolver al coso "el prestigio que nunca debió perder".

En este sentido, ha defendido que La Misericordia debe gestionarse "como lo que es: una plaza de toros de primera categoría y uno de los grandes referentes taurinos del mundo", garantizando estabilidad, seguridad jurídica y una planificación que evite nuevas controversias administrativas.

Finalmente, ha reiterado que la celebración de la Feria del Pilar supone una buena noticia para Zaragoza, aunque ha insistido en que ello no exime al Gobierno provincial de ofrecer explicaciones sobre la pérdida de la Feria de San Jorge y sobre las consecuencias que, a su juicio, ha tenido la gestión desarrollada durante los últimos meses.