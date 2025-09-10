El PP afirma que el PSOE "manda" en el patronato del MNAC y "fabrica excusas" para no devolver las pinturas de Sijena

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha recordado que el PSOE está al frente de las tres instituciones que forman parte del patronato del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), el Gobierno de España, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, y le ha acusado de "mandar fabricar excusas para no devolver las pinturas murales" de Sijena.

En una rueda de prensa este miñércoles, Ledesma ha pedido al PSOE "que se ponga del lado de la legalidad y exija ya el cumplimiento de las sentencias firmes por las que las pinturas murales de Sijena deben volver a sus legítimos dueños, los aragoneses".

El Grupo Parlamentario 'Popular' va a presentar una iniciativa en las Cortes de Aragón para apoyar la estrategia del Gobierno de Aragón en la defensa y ejecución de la sentencia que ordena la restitución de los bienes de Sijena depositados en el MNAC.

También con el fin de expresar de manera explícita su reconocimiento y apoyo a los profesionales y técnicos del Gobierno de Aragón por su buen trabajo y buen hacer en la preparación de los trabajos necesarios para ejecutar la sentencia y garantizar el retorno de los bienes a Sijena en condiciones de seguridad.

La iniciativa insta al Gobierno de España a reclamar en el Patronato del MNAC, del que forma parte junto con la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, "el cese en su actitud obstruccionista, así como el cumplimiento estricto y sin demora de las sentencias firmes, incluidas las dictadas por el Tribunal Supremo, en los términos acordados por el Juzgado competente para la ejecución".

Además, condena la postura dilatoria llevada a cabo hasta ahora por el MNAC, que, bajo argumentos técnicos ya desestimados por los tribunales, pretende demorar la restitución de un patrimonio legítimamente aragonés, vulnerando el principio de unidad del conjunto mural.

UNA COSA Y LA CONTRARIA

El portavoz del PP ha criticado la actitud del PSOE, que "en Aragón dice una cosa, pero luego hace la contraria. El PSOE-Aragón dice respetar a nuestros técnicos y a la Justicia, pero en Madrid los cuestiona y bloquea la devolución de las pinturas. Lo que está claro es que ni Puigdemont ni Junqueras van a consentir que las pinturas vuelvan a sus legítimos dueños y en esto, como en todo, el PSOE es rehén de ese chantaje".

Fernando Ledesma ha cuestionado a la ministra aragonesa, Pilar Alegría, "que tendría muy fácil enviar un correo electrónico a su compañero, el ministro de Cultura, exigiendo la ejecución de las sentencias y así hacer algo en defensa de los aragoneses en vez de defender única y exclusivamente los intereses de Pedro Sánchez que es a lo único que se dedica y a lo que nos tiene acostumbrados".

Por último, el portavoz del PP en las Cortes ha afirmado: "Aragón no pide privilegios, Aragón pide Justicia, pide Dignidad y pide Respeto. El Partido Popular estará siempre al lado de los aragoneses, defendiendo lo que es nuestro, defendiendo nuestro patrimonio".