El PP apuesta por la "coordinación" del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza y no "la confrontación"

Los candidatos del Partido Popular (PP) a la Presidencia del Gobierno de Aragón y la alcaldía de Zaragoza, Luis María Beamonte y Jorge Azcón, respectivamente, han apostado este martes por la "coordinación" entre ambas instituciones en lugar de la "confrontación" que, a su juicio, ha caracterizado la relación entre el socialista Javier Lambán y el alcalde, Pedro Santisteve (ZEC).

Beamonte y Santisteve han intervenido en una jornada del ciclo de conferencias electorales de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), donde han presentado algunas de sus propuestas para las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo, en relación a materias como la política fiscal, el apoyo al emprendimiento, el pacto sanitario o el diseño de un modelo educativo "más pegado a la realidad y a las necesidades del mercado".

El líder de los populares aragoneses ha declarado a los medios de comunicación que "el crecimiento económico es el elemento fundamental del mantenimiento del Estado del Bienestar y debe ir de la mano de una buena coordinación" institucional porque "no es posible entender una ciudad como Zaragoza sin una buena coordinación y cooperación".

Así, el compromiso del PP es que, tras las elecciones del 26 de mayo, "el interés general va a presidir cada una de nuestras acciones y no la pérdida de tiempo en batallas innecesarias que lo único que traen consigo es el deterioro de los servicios públicos" porque esto último conduce a "no prosperar y relegarnos a situaciones secundarias".

Para Beamonte, las discrepancias de Lambán y Santisteve "son públicas y notorias", en alusión a las "batallas internas de unos y otros, y los enfrentamientos por conveniencia política que ha tenido el PSOE con ZEC en este caso", añadiendo que "estas cosas sobran de la política".

Ha recordado que el Gobierno regional no ha registrado su proyecto de ley de Presupuestos de 2019 "por no llegar a un acuerdo con su supuestos socios" de Podemos, mientras que en el Ayuntamiento ZEC ha presentado un borrador presupuestario "y el PSOE no ha querido saber nada para no tener que comprometerse políticamente".

CONFRONTACIÓN.

Asimismo, Jorge Azcón ha reiterado que "la relación entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento tiene que dejar de estar marcada por la confrontación" porque "hay que remar juntos", añadiendo que "no puede ser lo que ha pasado estos cuatro años", en alusión a conflictos entre ambas instituciones, como el ICA, el nuevo uso del edificio judicial de la plaza del Pilar o la deuda del tranvía, que han sido "la tónica general".

"Que el presidente y el alcalde se peguen el día insultándose en lugar de hablar de los verdaderos problemas de los zaragozanos tiene que acabarse a partir de mayo", ha considerado Jorge Azcón, quien ha abogado por "hablar, dialogar, acordar las propuestas a los zaragozanos".

A su juicio, el PP va a gobernar las dos instituciones porque "es lo mejor para los aragoneses", que pueden ver "lo que ocurre cuando se intercambian los sillones entre la plaza del Pilar y el Gobierno de Aragón", aseverando que "no puede ser que el interés general esté condicionado por los sillones".

Además, el candidato a la alcaldía ha planteado que "las prioridades de los zaragozanos sean las del Ayuntamiento" y "que Zaragoza deje de ser noticia nacional porque su alcalde sea el hazmerreír", criticando asimismo "las meteduras de pata o salidas de tiesto de los que gobiernan esta ciudad".

En opinión del candidato municipal, es necesario "que Zaragoza mire al futuro y se una a las revoluciones que están transformando las grandes ciudades", como la revolución energética y de la movilidad o la transformación digital. "Hay un modelo de futuro, distinto para Zaragoza", ha recalcado.

Respecto a la propuesta de la candidata del PSOE a la alcaldía, Pilar Alegría, de hacer una "reforma integral" del estadio de fútbol de La Romareda, Jorge Azcón ha considerado que Alegría debe decir "cuánto va a invertir y cómo piensa pagarlo con la situación del Ayuntamiento", tras lo que ha aceptado debatir con su oponente sobre esta cuestión: "estaría encantado".

BUEN CAMINO.

Por otra parte, Luis María Beamonte ha asegurado que los populares "vamos en el buen camino", manifestando que "el futuro del PP será el que quiera el conjunto de los aragoneses", y ha hecho notar que la tendencia de este partido es "ir creciendo poco a poco", mostrándose "convencido" de que conseguirán la presidencia del Gobierno autonómico y la alcaldía de Zaragoza tras los comicios.

En alusión a posibles pactos post-electorales, ha tildado de "reprochable" que "para llegar a gobernar algunos tienen que pactar con los amigos de ETA, con quienes han dado un golpe de Estado" y, respecto del PP, ha dicho que "ojalá no necesitásemos a nadie".

Ha afirmado que los posicionamientos de Podemos "rompían los principios básicos de convivencia", que "eran capaces de dinamitar", pese a lo que "aceptamos que formasen parte de la realidad institucional".

Ahora, "si hay otras fuerzas que salen elegidas porque quieren los ciudadanos tenemos que aceptar su realidad institucional: eso es la democracia". El límite, ha subrayado, es "la Constitución, el Estatuto, el respeto a los demás, pensar que todos los ciudadanos son libres e iguales y se merecen el mismo respeto independientemente de su creencia, religión o raza".

REVOLUCIÓN FISCAL

En materia económica, Luis María Beamonte ha expuesto los puntos de la "rebaja fiscal" anunciada, que incluye la bonificación al 99 % del impuesto de Sucesiones para familiares directos y colaterales hasta tercer grado, si bien ha señalado que Pablo Casado, como candidato a la presidencia de España, ha incluido en su programa electoral la supresión de este tributo a nivel nacional.

Beamonte ha recordado el acuerdo que entró en vigor el pasado 1 de noviembre para la rebaja autonómica del impuesto de Sucesiones fue posible "porque el PP puso por delante el interés general y no el interés político; entendimos que aunque no era nuestra propuesta, debíamos facilitar que los aragoneses vieran reducida la sangría de ese impuesto", ha indicado.

"La política fiscal aplicada por el Gobierno de Aragón ha sido un error porque ha generado dos cosas: confiscación del ahorro y una posición de inferioridad de Aragón con respecto a otras comunidades autónomas para las empresas que quieren instalarse en la región además de penalizar a las que ya están aquí", ha afirmado el presidente del PP aragonés.

Esa reforma fiscal también retoca las cuestiones relativas a las herencias de empresas familiares. Así, se eliminarán las limitaciones a empresas que coticen en bolsa y se reduce al 10% el grado de control que debe tener sobre la empresa que debe tener la familia, hasta cuarto grado.

En líneas generales, la propuesta del PP de Aragón es "aplicar una rebaja fiscal para los contribuyentes y empresas aragonesas" que incluye también la bonificación al 99 % el impuesto de Patrimonio; el tipo único del 7 % en Transmisiones patrimoniales y Actos jurídicos documentados --un 6 % en municipios de menos de 3.000 habitantes-- y reducir los tipos del tramo autonómico del IRPF, rebajando el mínimo a un 9 % frente al 10 % actual.

Tras las explicaciones sobre fiscalidad, Beamonte ha detallado un programa de incentivos, estimulación y medidas para favorecer la captación de tejido productivo y apoyar el crecimiento del tamaño de las empresas aragonesas y su camino hacia la internacionalización.

"Gobernamos para las personas, gobernamos para los aragoneses; a ellos queremos garantizarles oportunidades sí, pero también calidad de vida, y para eso es fundamental cerrar la brecha entre el mundo rural y la ciudad", ha afirmado el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón.