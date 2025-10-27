El PP critica a Alegría por callar ante el "trato indecente" de Sánchez a Aragón y "frenar" la mejora de comunicaciones

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP-Aragón, Ana Alós, ha criticado a la ministra portavoz del Gobierno de España y secretaria general de los socialistas en Aragón, Pilar Alegría, por callar ante el "trato indecente" del Ejecutivo central a la comunidad autónoma y dar su "beneplácito" a frenar cualquier posibilidad de aumentar y mejorar la comunicación en el territorio.

Alós ha comparecido este lunes en rueda de prensa, en Zaragoza, para "exigir, una vez más, al Gobierno de España que ponga fin al caos ferroviario que se ha instalado en nuestro país y que está afectando de manera muy grave y de forma concreta a los aragoneses".

"El Gobierno de Pedro Sánchez ha destrozado lo que era un orgullo para nuestro país, nuestro tren de alta velocidad", ha afirmado Ana Alós, agregando que "su mala gestión, su falta de inversión y su incapacidad han convertido un medio de comunicación puntero, de referencia, con máxima fiabilidad, en un tren poco fiable que los ciudadanos, también los aragoneses, se ven obligados en muchas ocasiones a abandonar porque no genera confianza".

Así, la secretaria general de los 'populares' en Aragón ha reprobado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por suprimir las indemnizaciones que resarcían a los usuarios de los posibles retrasos, de manera que, en la actualidad, los aragoneses "sufren por un transporte que les impide llegar a tiempo a citas médicas, pierden enlaces con otros medios y, por tanto, viajes que tenían programados". Todo ello, ha insistido, "sin indemnización en la mayoría de los casos".

En definitiva, a juicio de Alós, Puente es un ministro "que deja tirados a los usuarios cada dos por tres en las vías". En este punto, ha recordado que fue el presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien envió autobuses para "rescatar a los viajeros que quedaron tirados en las vías durante el apagón", porque "el señor Puente ni estaba ni se le esperaba".

CORRUPCIÓN Y JUNTS

En opinión de la secretaria general del PP-Aragón, "lo que está pasando en este país es claro": "Pedro Sánchez y el PSOE están centrados en tapar la corrupción e intentar que Puigdemont --líder de Junts-- no les deje tirados y tengan que abandonar sus sillones en La Moncloa".

"Mientras la alta velocidad se desmorona, la prioridad de Pedro Sánchez y de Pilar Alegría es que el catalán se reconozca en Bruselas, algo que seguramente es muy importante para resolver los problemas de los españoles y también de los aragoneses; o ver cómo sale vivo el presidente de la comparecencia que tiene la comisión de investigación en el Senado esta misma semana para dar cuenta de la corrupción de su partido y su entorno", ha expresado Ana Alós.

Ha defendido que la obligación de un Gobierno "no es sobrevivir", sino "mejorar la vida de los ciudadanos", sin embargo, Pedro Sánchez y Pilar Alegría "la empeoran cada día con sus decisiones" y, además de "fulminar" lo que funcionaba, como era el caso del AVE, "han decidido frenar cualquier posibilidad de aumentar y mejorar la comunicación en nuestra comunidad autónoma con el beneplácito del PSOE de Aragón".

Asimismo, Alós ha afeado la decisión del Gobierno de España de suprimir "los aves baratos --Avlo--" que circulaban por Aragón, "sin ningún miramiento y sin ninguna alternativa". A consecuencia de ello, "los aragoneses pagan más por lo mismo, porque así lo ha decidido el Partido Socialista".

"Tenemos nula confianza en que la señora Pilar Alegría haga algo por Aragón, a pesar de que como ministra portavoz del Gobierno de España tiene mucho que ver y tiene mucho que decir y podría dar solución, en vez de callar y dar el beneplácito a la falta de oportunidades que se nos está dando en Aragón y al trato indecente que se nos está dando desde el Ministerio de Transportes y desde todo el Gobierno de España, con Pedro Sánchez a la cabeza", ha resumido.

TERUEL Y HUESCA

La dirigente 'popular' ha calificado de "esperpento" las obras del tren entre Teruel y Zaragoza: "Retrasos y más retrasos. Lo que iba a finalizar en noviembre, ahora dicen que en junio y mientras tanto, una provincia queda bloqueada en lo que se refiere al transporte ferroviario de viajeros".

Igualmente, ha cargado contra el Ejecutivo central por "cargarse cualquier posibilidad de poner en marcha un Cercanías entre Huesca y Zaragoza, sin ningún tipo de argumento, sin ningún tipo de explicación y lo que es peor, con el aplauso unánime de todo el PSOE de Aragón, con la señora Alegría a la cabeza".

"Han utilizado los datos del único Cercanías que hay en Zaragoza para suprimir la posibilidad de tener un Huesca-Zaragoza cuando no tienen absolutamente nada que ver", ha lamentado Alós, a lo que ha apostillado que lo que ocurre con la alta velocidad en Aragón y España es "reflejo" de lo que supone el Gobierno de Sánchez y Alegría: "Está agotado, sin soluciones y centrado en sobrevivir".

"Son la prueba evidente de la España que no funciona. Tienen a los numerosos ministros centrados en tapar la corrupción, la parálisis, el caos y su incapacidad de gestión, lo que hace que sean los ciudadanos los paganos de esa guerra descontrolada entre todos ellos".

Desde el PP "seguimos reclamando soluciones y vamos a seguir presentando todas aquellas iniciativas que sean necesarias para exigir lo que los aragoneses se merecen, un transporte digno y las oportunidades que nuestro territorio lleva años reclamando".