El PP critica la "ineficacia" del Gobierno de España con la ley ELA: ¿Cuántos enfermos han fallecido por su dejadez?"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, conversa con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en la sede de los 'populares' en Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha opinado que el desarrollo normativo de la ley ELA llega "muy tarde" y, aunque "más vale tarde que nunca", ha criticado la "ineficacia" del Gobierno de España, preguntándose "cuántos enfermos han fallecido por su dejadez, inacción y falta de gestión".

Bendodo se ha expresado así en Zaragoza, coincidiendo con la aprobación este martes del Real Decreto-ley para dotar con 500 millones de euros la ley ELA y reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), un texto que contempla una prestación de hasta 10.000 euros mensuales por paciente con ELA y otras enfermedades neurológicas graves en fase avanzada, que financiará a partes iguales Gobierno y comunidades autónomas, para garantizar una atención especializada 24 horas al día a estas personas.

Ha defendido que la tardanza en dotar a la Ley 3/2024, de 30 de octubre, conocida como Ley ELA, de medidas económicas no solo es una opinión del PP, sino también de los pacientes que la padecen. Se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 30 de octubre de 2024.

"Todos los partidos políticos dimos un mensaje de unidad y a tiempo hace más de un año, cuando aprobamos esta iniciativa en el Parlamento", ha recordado Elías Bendodo, para reprobar al Gobierno de España por su "ineficacia", ya que aprueba las medidas económicas un año después.

"¿Cuántos enfermos han fallecido en esta fecha por la dejadez, inacción y falta de gestión del Gobierno de España?", ha planteado Bendodo. "Más vale tarde que nunca, evidentemente, pero este es un tema muy sensible", ha apostillado el 'popular'.

A su juicio, el Gobierno de España no ha impulsado el desarrollo normativo de la ley ELA antes por un solo motivo: "No le ha dado la gana". Ha asegurado que contaban con los apoyos parlamentarios necesarios para hacerlo.

Ha confiado en que en la letra pequeña "no haya ningún tipo de cuestión que tenga que ser debatida por nosotros o por los pacientes, pero, evidentemente, esta iniciativa, que se aprobó por todos, tuvo que haberse aplicado hace muchísimo tiempo y se hubieran evitado muchas consecuencias negativas", ha zanjado Elías Bendodo.