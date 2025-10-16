PP critica al PSOE Aragón por mantener su apoyo al alcalde Aguarón tras la denuncia de Fiscalía: "Algo huele a podrido"

El presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, junto a la secretaria general de los 'populares' en la provincia, María Carmen Lázaro. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP Zaragoza, Ramón Celma, ha cargado contra el PSOE Aragón por mantener su apoyo al alcalde de Aguarón y presidente de la Comarca Campo de Cariñena, Lucio Cucalón, después de conocerse la denuncia que la Fiscalía Provincial de Zaragoza ha presentado en el Juzgado de Instrucción 5 de Zaragoza contra él, como presunto autor de delitos de prevaricación y falsedad en documento público.

En una rueda de prensa este jueves, Ramón Celma, acompañado de la secretaria general del PP-Zaragoza y portavoz de los 'populares' en la Diputación Provincial (DPZ), se ha preguntado si tras la denuncia de la Fiscalía los socialistas van a expulsar a Lucio Cucalón de las instituciones.

El presidente de los 'populares' en la provincia de Zaragoza se ha referido a la secretaria general del PSOE Aragón y ministra portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, quien "empezó no viendo nada en el caso del Parador de Teruel y ahora tampoco ve nada en el pueblo de Aguarón". En este punto, ha criticado los intentos de los socialistas por "tapar la corrupción".

Celma ha recordado que Cucalón continúa en su cargo como alcalde de Aguarón y al frente de la Comarca Campo de Cariñena, "con el apoyo de los consejeros comarcales y concejales del PSOE". Sin embargo, ante situaciones de esta naturaleza, "lo normal es que el partido les pida a los concejales y consejeros --comarcales-- que abandonen la confianza al presunto corrupto", ha expresado.

Además, Celma ha apuntado "No solo está encima de la mesa la denuncia de la Fiscalía por prevaricación y falsedad en documento público, sino también la adjudicación irregular de 21 contratos menores sin procedimiento a favor de una empresa cuyos administradores son socios del propio alcalde y para los que no se presentaba ningún pliego". Por otra parte, "ha sido condenado por acoso laboral, un asunto que está pendiente de casación en el Tribunal Supremo", ha añadido.

"HUELE A PODRIDO"

Por todo ello, Ramón Celma ha opinado: "Algo huele a podrido en el Partido Socialista de Aragón y de Zaragoza cuando ante hechos así sigue manteniendo el apoyo al alcalde y al presidente comarcal".

"Nos preguntamos qué le debe Pilar Alegría a Lucio Cucalón para mantener su apoyo explícito a un servidor con estos casos de profunda corrupción", ha comentado el dirigente del PP, quien ha apostillado: "¿Por qué le tienen miedo?".

Ha insistido en que desde el PP se ha ofrecido apoyo al PSOE para "expulsar de las instituciones a Lucio Cucalón", pero "tienen que mostrarse explícitos y expulsarle de las instituciones, de la Alcaldía y de la Comarca". En definitiva, "les ofrecemos la posibilidad de adelantarse a esta inhabilitación".

ALCALDE DE MONTERDE

En otro orden de cosas, Celma ha aseverado que el asunto del alcalde socialista de Aguarón "no tiene nada que ver" con el que afecta al regidor de Monterde (PP), José Gracia Ruiz, que irá a juicio por delito electoral y prevaricación administrativa.

El presidente provincial del PP ha explicado que en el caso de Monterde "hay un desajuste con los empadronamientos que se está investigando y cuando haya una sentencia firme se tomarán decisiones, pero no tiene nada que ver".