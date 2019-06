PP y Cs acuerdan el reparto de algunas concejalías en Teruel ante las próximas fiestas de la Vaquilla

Publicado 18/06/2019 14:51:58 CET

TERUEL, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) han acordado el reparto de algunas concejalías en el Ayuntamiento de Teruel. Se trata de las áreas que requieren de un responsable al frente ante el próximo inicio de las fiestas de la Vaquilla en la ciudad.

En esta primera distribución, después de que el sábado la 'popular' Emma Buj fuera investida alcaldesa tras el acuerdo de gobierno entre ambos partidos, y con el apoyo de Vox, Cs ha asumido la concejalía de Deportes y la de Autónomos, Empresas y Desarrollo Local.

En concreto, se ha aprobado por un decreto de Alcaldía el nombramiento de Francisco Blas, de Cs, como concejal de Deportes; así como los de los concejales del PP, Javier Domingo, al frente del área de Fiestas; Juan Carlos Cruzado, de Limpieza; y Ana Oliván de Seguridad Ciudadana y Policía Local.

También se ha aprobado por decreto que Ramón Fuertes, de Cs, sea miembro de la Junta de Gobierno y primer teniente de alcalde, quien ya ha tomado posesión de este cargo. Además, se ha anunciado que asumirá la concejalía de Autónomos, Empresas y Desarrollo Local.

El resto de áreas se repartirán en los próximos días o semanas ya que desde la constitución del Ayuntamiento, el sábado pasado, hay un plazo de 30 días para nombrar todos los cargos, han detallado fuentes municipales.

En el caso de los aprobados por decreto de Alcaldía, se dará cuenta formal de ellos en el primer pleno que se celebre. Fuentes municipales han detallado que tanto Cs, como PP ostentarán más concejalías.

RESPONSABILIDAD

Por su parte, Ramón Fuertes ha asegurado que asume este cargo "con la mayor responsabilidad y muchas ganas de seguir trabajando por la ciudad y continuar reorganizando el organigrama del consistorio", ha informado Cs en una nota de prensa.

Sobre Francisco Blas, Fuertes ha dicho que está "muy preparado" y ha demostrado "una gran capacidad de gestión en la empresa privada", además de que está muy vinculado con el mundo del deporte "por lo que hemos considerado que tiene el perfil idóneo para asumir esta responsabilidad".

Fuertes se ha pronunciado así tras la reunión de trabajo que han mantenido PP y Cs en la que han anunciado algunas de las delegaciones que asumirá cada formación. En cuanto al acuerdo de gobierno, el primer teniente de alcalde ha insistido en éste es "exclusivo entre PP y Cs" y ha remarcado que Vox no asumirá ninguna concejalía en el Ayuntamiento.

"Desconozco el acuerdo que PP y Vox tengan a nivel nacional, pero, en Teruel, nuestro acuerdo es con el PP y deja muy claro que ningún otro grupo asumirá delegaciones", ha sentenciado Fuerte, para agregar que Cs mantiene la línea "que está siguiendo a nivel nacional, que es la de formar gobiernos solo con el PP".

Asimismo, ha dicho que no considera lógico que formaciones que no estén en el equipo de gobierno asuman delegaciones, pese a que en mandatos anteriores sí se hayan ofrecido. "Nadie entendería que, si el PSOE logra formar gobierno, Santiago Abascal ostentara un ministerio; lo que está pidiendo Vox en Teruel es lo mismo y no tiene ningún sentido", ha concluido.