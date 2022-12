PP y Cs pedirán en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechazar la reducción de penas por malversación

ZARAGOZA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza van a presentar un moción conjunta en el próximo pleno del 22 de diciembre en la que pedirán el rechazo a la modificación del Código Penal, impulsada por el Gobierno de España y sus socios parlamentarios para reducir las penas por los delitos de malversación.

La portavoz del grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, Sara Fernández, y el portavoz adjunto del grupo municipal Popular, Alfonso Mendoza, han anunciado este miércoles en rueda de prensa esta iniciativa.

"Esta moción es una oportunidad para que el PSOE y Podemos, pero especialmente el PSOE, puedan votar y reflejar así cuáles son realmente sus verdaderos intereses", ha asegurado Fernández, agregando que las decisiones que está tomando el presidente de España, Pedro Sánchez, "para asegurar su puesto" en el Ejecutivo central están "poniendo en juego los intereses de la práctica totalidad de los españoles".

"No puede haber una corrupción válida y una corrupción no válida, no puede ser que este tipo de delitos se midan en función de los intereses electoralistas del PSOE y los intereses personales de Sánchez", ha criticado Fernández.

Ha subrayado que está "en juego" la Constitución y el Estado español, y ha incidido en que los primeros movimientos por parte de ERC, una vez que se han llevado a cabo las primeras votaciones para esta modificación, ha sido anunciar su intención de hacer un referéndum y así, "volver a poner en jaque la unidad de España".

Esta moción es "una oportunidad de ver si Podemos y el PSOE defienden los intereses de los zaragozanos, aragoneses y españoles o los de su partido", ha incidido la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza.

"A nosotros no nos valen las declaraciones de Javier Lambán en contra de la decisión del Gobierno de Sánchez, si luego realmente esas palabras se quedan en papel mojado y no son acompañadas por votos y acciones reales, que impidan de verdad lo que está haciendo Sánchez, vender España y a los españoles a cambio de su sillón en Moncloa", ha lamentado Fernández. "La realidad y la defensa de los intereses se demuestra con votos y no con declaraciones mediáticas", ha apostillado.

HARTAZGO

El portavoz adjunto del grupo municipal del PP, Alfonso Mendoza, ha manifestado que se trata de una moción que pretende decir "ya basta" y que expresaría, si al final sale aprobada, en nombre de todos los zaragozanos "el hartazgo a las políticas de sumisión del PSOE con las que quieren romper España".

"Decimos no a que los condenados por el Tribunal Supremo sean los que manejen a un PSOE desnortado y cambien a la carta el Código Penal para evitar la cárcel a aquellos que atentaron gravemente contra el país", ha sostenido Mendoza, al tiempo que ha agregado lo siguiente: "Decimos no a disculpar la sedición enterrándola y queremos decir no a abaratar la corrupción diluyéndola".

Mendoza ha continuado diciendo: "Nos da vergüenza tener un gobierno que no tiene ningún pudor e intenta rescribir la historia de la mano de aquellos que protagonizaron los hechos más terroríficos de nuestra historia democrática". Ha sostenido que esta moción reitera el apoyo de la ciudad de Zaragoza a las víctimas en "su defensa de la verdad, de la memoria y de la dignidad".

AGENCIAS ESTATALES

En otro orden de cosas, el portavoz adjunto del grupo municipal Popular ha opinado que otro ejemplo de "arrogancia" del PSOE es la descentralización de las agencias estatales, que iban a servir a para hacer políticas contra la despoblación, y "casualmente Zaragoza y Teruel han quedado al margen de esta descentralización, a favor de otros ayuntamientos que casualmente están gobernados por el PSOE".

"Es evidente que Sánchez miente a los aragoneses ante la incapacidad de Lambán de defender nuestros intereses y el desinterés de la ministra aragonesa, Pilar Alegría, quien debería haber defendido los intereses de Zaragoza y Teruel", ha esgrimido. "Una vez más, Lambán es ninguneado por el Gobierno de Sánchez, y los que perdemos somos todos los aragoneses", ha zanjado.