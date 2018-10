PP y Cs piden una comisión especial sobre el Rastro de Zaragoza para encontrar soluciones "serias y eficaces"

Publicado 19/07/2018 13:54:19 CET

ZARAGOZA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Zaragoza van a pedir a través de una moción en el pleno del consistorio, que se celebrará el viernes 27 de julio, la creación de una comisión especial como única fórmula "seria y eficaz" para encontrar soluciones a la situación del mercadillo ambulante.

Así lo han explicado en rueda de prensa el portavoz del PP en el consistorio, Jorge Azcón, y el concejal de Cs, Alberto Casañal, en la que han comparecido juntos para informar sobre esta iniciativa, en la que proponen constituir esta comisión en la primera quincena de septiembre y finalizar sus trabajos en un plazo no superior a tres meses.

Con su propuesta, PP y Cs solicitan que el gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) aplace cualquier decisión política sobre la ubicación del mercadillo ambulante del parking sur de la Expo hasta conocer las conclusiones de la comisión.

El portavoz 'popular', Jorge Azcón, ha indicado que su objetivo es "buscar soluciones" después de que el alcalde, Pedro Santisteve, de ZEC, "haya creado un problema serio en la ciudad con su decisión unilateral" de trasladar el Rastro de los miércoles a La Romareda y al Arrabal.

Según ha detallado, su objetivo es encontrar "soluciones globales y en profundidad" frente a otros que persiguen "fotos" o "soluciones unilaterales", para afear al equipo de gobierno que "solo escucha a quienes piensan como él".

En este punto, ha aclarado que el PP no acudió este miércoles a la reunión convocada por CHA y PSOE para tratar sobre esta cuestión porque solo estaba representada una de parte de los implicados y ellos pretenden dar voz a todos los afectados.

También ha criticado el grupo de trabajo que ha propuesto el equipo de gobierno de ZEC "a prisa y corriendo" en el seno del Consejo de Ciudad, que se reunirá este lunes.

SERIEDAD Y EFECTIVIDAD

El portavoz del PP ha esgrimido que crear una comisión especial --fórmula que contemplada en el Reglamento del Ayuntamiento de Zaragoza-- permitirá abordar "de forma seria, efectiva y organizada" la situación actual de la venta ambulante y en ella podrán exponer su postura a todos los implicados.

En su propuesta, contemplan acordar entre los grupos quienes comparecerán, lo que permitirá preparar con tiempo las sesiones, además de que de la comisión se derivará un dictamen con propuestas que habrán de votarse en el pleno municipal.

Azcón ha asegurado que "allí podrá comparecer todo el mundo y se podrá escuchar a los vendedores, comerciantes, vecinos y colectivos que quieran participar de las soluciones".

El portavoz del PP ha incidido en que "el problema del Rastro hay que abordarlo en toda su complejidad porque no existen soluciones sencillas", razón por la que ha apostado por "aparcar las fotos y trabajar desde esta comisión especial para elaborar un dictamen que será votado democráticamente".

Para el portavoz del PP, "las prisas son malas consejeras ante la envergadura del problema creado" y si bien ha deseado que esta situación se solucione "lo antes posible es más importante que se plantee bien", al tiempo que ha recordado que su grupo ya presentó en el febrero una moción sobre el Rastro y desde entonces ha habido "muchos meses perdidos sin hacer nada".

Azcón ha considerado que "tendría toda la lógica" que su propuesta fuera apoyada en el pleno porque "refleja la aspiración de todos" de encontrar soluciones, y "la diferencia es hacerlo mal o hacerlo bien".

ENFRENTAR

El concejal de Ciudadanos, Alberto Casañal, ha lamentado que el alcalde, al anunciar que el Rastro de los miércoles iba a cambiar de ubicación, "creó una controversia que no existía" y "enfrentó a vecinos contra vendedores ambulantes", creando "inestabilidad".

Casañal ha recalcado que hay que diferencia entre venta ambulante, cuyos titulares son autónomos que pagan sus impuestos y "tienen sus derechos" y la celebración del Rastro y ha opinado que ante la "prisa" de Santisteve por proponer el traslado de forma "unilateral" algo que por hacerlo así ya "sabía que estaba abocado al fracaso".

Por eso, la comisión que proponen crear plantea dictaminar posibles soluciones tanto a los problemas actuales del mercadillo ambulante que se celebra los miércoles y los domingos en el parking sur de la Expo, como a la venta ilegal que se produce en el entorno del parking sur de la Expo sin autorización municipal.

Casañal ha advertido de que no se cuenta con informes reales que expliqué por qué no está funcionado el mercadillo de los miércoles y ha apostado por conocer, primero, la situación a través de estudios, y luego buscar una solución "sólida y duradera en el tiempo", tratando a concitar "consenso".

"No se trata de buscar in extremis una ubicación sin contar con nadie", ha argumento el concejal de Cs, que ha indicado que su grupo no participó en la reunión promovida este miércoles por PSOE y CHA porque "sabíamos que no iba a llegar a ningún puerto".

CARACTERÍSTICAS

La propuesta de PP y Cs contempla que esta comisión especial esté compuesta por el alcalde o un concejal designado por él de entre los vocales de la comisión, que ejercería de presidente, así como por dos concejales de cada grupo político designados mediante escrito por los respectivos portavoces, que serían los vocales.

El secretario de la comisión sería el secretario general del pleno o el funcionario en quien delegara. Además, en caso de ausencia, vacante o enfermedad, el presidente podría ser sustituido por un concejal designado por el alcalde y los vocales por un concejal del mismo grupo municipal.

Respecto a los comparecientes, la comisión podrá requerir comparecer o recibir información sobre la cuestión, y también podrán intervenir personal municipal o miembros de la Corporación. El número se determinaría en la sesión constitutiva y también la periodicidad de las sesiones. Los trabajos podrían prorrogarse por un mes más allá de los tres establecidos inicialmente, si lo acordaran los vocales.