PP, Cs y PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza piden revisar de urgencia la Ley del solo sí es sí

ZARAGOZA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, con los votos a favor del PP, Cs y PSOE, han aprobado una moción conjunta de PP y Cs, en la que se insta al Gobierno de España a la inmediata revisión, por la vía de urgencia, de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, conocida como la Ley del 'solo sí es sí' y para que quienes cometan delitos sexuales puedan tener, cuanto antes, las mismas penas que estaban en vigor hasta septiembre de 2022, y que se han visto rebajadas con la actual regulación. Este apartado ha contado con la abstención de VOX y el rechazado de los grupos de Podemos y ZeC.

El segundo apartado, solo ha sido apoyado por PP, Cs y VOX, la abstención del PSOE y el rechazo de ZeC y Podemos, muestra la solidaridad con las víctimas de los violadores, abusadores y pederastas que han visto reducidas sus penas por la entrada en vigor de la Ley del sí es sí e insta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a pedir disculpas por el daño causado a estas víctimas.

El tercer epígrafe, que ha apoyado PP, Cs y VOX y han rechazado PSOE, Podemos y ZeC, insta al presidente del Gobierno de España a cesar a la Ministra de Igualdad, Irene Montero, por el daño causado a la protección de las mujeres al impulsar una ley que ha conllevado la reducción de penas a violadores, abusadores y pederastas.

La concejal de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, ha dicho al PSOE que "lecciones las justas" porque el único pacto contra la violencia de género con 4.000 millones fue de Rajoy. A fecha de hoy hay 546 rebajas de penas y más de 500 excarcelaciones y esta ley es para el PSOE el "mayor ejercicio de cinismo de la historia" por la postura de la diputada Carmen Calvo, aprobarla, y luego decir que se trabaja en su reforma.

Ha incidido en que Sánchez tiene que pedir disculpas y "al menos" que dimita Irene Montero. Ha pedido a la portavoz del PSOE, Lola Ranera, que tome la palabra en este asunto y defienda a las mujeres "en lugar de a Lambán y Sánchez".

"NO VOLVER AL MODELO DE LA MANADA"

La concejal de VOX, Carmen Rouco, ha dicho que ni el PSOE ni Podemos no protegen a las mujeres porque han pasado de defender el lema "sola y borracha quiero llegar a casa" a que las mujeres estén más desprotegidas".

La concejal de Podemos, Amparo Bella, ha estimado que "no se puede asumir vuelta al modelo anterior de 'la manada'". La ley, ha opinado, refleja años de reivindicación del movimiento feminista y pone en el centro el lema "Hermana yo si te creo".

A su parecer, protege a las mujeres, al 92 por ciento de las víctimas que no denuncian. Lo más importante son las nuevas medidas de centros de crisis y atención psicológica y jurídica, ha considerado. Ha explicado que al no haber abuso y solo agresión "serán mayores las penas tanto que les importa el aspecto punitivo" les ha dicho a los grupos de la derecha, que "hacen demasiado ruido". Les ha pedido que no utilicen el dolor de las mujeres porque se necesita menos ruido y más recurso y menos derecha y más derechos, ha espetado.

El portavoz del grupo municipal de ZeC, Pedro Santisteve, ha manifestado que esta ley ha supuesto modificar unas 20 leyes, como la de la Seguridad Social. Las revisiones de penas "no se han hecho por según qué jueces" porque la ley planeta la formación de policías y jueces en esta materia y si estuvieran formados no tomarían esas decisiones tan a la ligera".

Ha augurado que se demostrará en el tiempo que esta ley dará una vuelta radical en como se afronta la violencia contra la mujer. Ha recordado que en la tramitación "nadie puso objeciones", pero el PP la "enmaraña en el Congreso". El problema, a su entender, no va de más condenas, sino de afrontar la protección de la mujer y los avances del feminismo.

Santisteve ha pedido a la derecha que se lea la ley porque las penas mínimas las aumenta de 6 a 12 meses y ha pedido esperar a que la ley despliegue los efectos, pero mientras "formar a jueces para que esto no ocurra" porque hay mejoras para las mujeres y los hombre.

"DESASTRE DE LEY"

La concejal de Igualdad, María Antoñanzas, ha dicho que hay casi 600 motivos para que dimitan Sánchez e Irene Montero, pero se ha referido a dos casos de Zaragoza y Lérida, en el primero supone 4 años menos de cárcel para una mujer que falleció y el segundo atacó a 17 mujeres. "Esta es la justicia feminista de PSOE y Podemos. Les da igual las víctimas", ha considerado.

Para este "desastre" de ley, les ha dicho a PSOE y Podemos, necesitan más de 200 millones y unos 2.000 asesores para el Gobierno de España y 573 millones anuales para el Ministerio de Igualdad y atacar a jueces y juezas con el calificativo de "machista".

El concejal del PSOE, Alfonso Gómez, ha subrayado que el PSOE es el que más ha defendido a las mujeres y replicado que "el abuso se refunde con la agresión y por eso ese amplia el abanico de penas". Ha recordado que ya se trabaja en revertir esos efectos indeseados de la ley que ha reconocido el presidente, Pedro Sánchez.