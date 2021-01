El PP defenderá en la DPH propuestas ante la "alarma" generada en el sector ganadero por medidas transitorias de la PAC

HUESCA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo popular en la Diputación Provincial de Huesca (DPH) defenderá en el próximo pleno de la institución una serie de propuestas ante la "alarma" generada en el sector ganadero por las medidas transitorias con el horizonte de la nueva Política Agraria Común (PAC).

El PP, tras mantener reuniones con los afectados, ha subrayado que los productores de vaca nodriza extensiva, vacas de leche y el vacuno de cebo ven en peligro las ayudas que perciben hasta la fecha, lo que supondría "un mazazo" a un sector "muy castigado" por la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19.

En una nota de prensa, la formación ha señalado que, además del vacuno, las medidas afectan también al ovino-caprino, y "muy especialmente", a aquellas explotaciones que realizan el tradicional aprovechamiento de rastrojeras, cuyos derechos especiales van a perder todo su valor.

La situación de los pastos permanentes y la nueva obligación de efectuar pastoreo con animales de la propia explotación en dichos pastos declarados ha "alarmado de manera generalizada" al sector.

Por ello, el PP ha solicitado una respuesta institucional de la DPH, con la asesoría de los propios afectados, para dar traslado a los Gobiernos de España y Aragón de la oposición de la institución provincial a las medidas suscritas.

PROPUESTAS

El primer punto de la propuesta de resolución propone expresamente el rechazo de la introducción de la modificación de medidas relacionadas con los pastos en el periodo transitorio 2021-2022, por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El grupo popular ha considerado que el MAPA "no reconoce la realidad del sector y el golpe que se va a asestar a la provincia de Huesca". "Si no movemos ficha, con urgencia y rotundidad, uno de los puntales estratégicos, económicos y medioambientales del Alto Aragón corre un grave peligro. El Gobierno de Sánchez no solo dificulta la permanencia de la población en el territorio, sino que la empuja literalmente a abandonar el mundo rural", ha apostillado.

Los populares han recordado que todas las asociaciones del sector agrario --ASAJA, UAGA, UPA Y ARAGA-- han manifestado su preocupación al respecto.

La formación ha instado a la Diputación de Huesca a que se reúna con estos colectivos para conocer de primera mano los problemas que se plantean y estudiar sus propuestas.

PÉRDIDA DE INGRESOS

El objetivo sería la búsqueda de soluciones ante la previsible pérdida de ingresos a partir del año 2023, generados por los procesos de convergencia y por los previsibles ajustes de la nueva PAC.

De igual modo, los populares han pedido que la DPH urjan al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a trabajar con asociaciones y sindicatos agrarios de la provincia altoaragonesa en alternativas para la declaración de pastos y el trato de la ganadería del vacuno, ovino y caprino que figuran en las nuevas medidas.