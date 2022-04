El PP en la DPZ alerta de que los pueblos no pueden perder el PLUS para ejecutar obras por la subida de precios.

ZARAGOZA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en la Diputación de Zaragoza, Iluminada Ustero, ha señalado que "la preocupación" por la subida de los precios de los materiales, de los carburantes y de la electricidad está provocando que "muchas obras" no puedan ejecutarse en el plazo fijado en las normas del PLUS 2021, sentenciado que "esto no se puede permitir".

Por este motivo, el grupo 'popular' en la DPZ ha presentado este miércoles, 30 de marzo, una moción para solicitar la ampliación del plazo de ejecución de las obras del Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) 2021 y un plan de concertación.

El objetivo de la moción, ha señalado el PP en una nota de prensa, es instar al presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, a que modifique el plazo de ejecución de las obras previstas en el PLUS 2021.

Iluminada Ustero ha subrayado que, debido a esta situación, "podrían peligrar un número importante de adjudicaciones". Se trata de un problema agravado por la escasez y el desabastecimiento de materiales por el paro de los transportistas. A ello hay que sumar el encarecimiento de los materiales, como el cemento, el hierro o los áridos, que introducen cambios y complican las contrataciones.

En la moción se plantea que, si bien el plazo para la justificación de las subvenciones finaliza el día 30 de junio, éste podría ser prorrogado hasta el 30 de octubre de 2022, ya que existen antecedentes de ampliación de plazo en otros planes y no supone inconvenientes de legalidad.

PLAN DE CONCERTACIÓN

El grupo del Partido Popular en la institución provincial zaragozana también insta a que el pleno apruebe de inmediato un Plan de Concertación para gasto corriente con el objetivo de que los ayuntamientos puedan hacer frente a sus necesidades de financiación más básicas.