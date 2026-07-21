PP exige retirar un estudio que implica que el Corredor Cantábrico-Mediterráneo deje de ser infraestructura estratégica

El diputado del PP en las Cortes de Aragón, Antonio Romero, en la sala de prensa. - PP CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Fomento del PP en las Cortes de Aragón, Antonio Romero, ha presentado una iniciativa parlamentaria para instar al Gobierno de España a retirar el estudio informativo que implica que el corredor Cantábrico-Mediterráneo deje de ser una infraestructura estratégica y se convierta en una de segunda.

Para Romero, la decisión del Ejecutivo central constituye una de las mayores decepciones ferroviarias que ha sufrido Aragón en los últimos años y una auténtica agresión a los intereses de Teruel y de Aragón.

"El Gobierno de Sánchez ha decidido que el Corredor Cantábrico-Mediterráneo deje de ser estratégico cuando llega a Teruel para convertirse en un Corredor de segunda. Y lo ha hecho negro sobre blanco, mediante la publicación del estudio informativo del tramo Teruel-Sagunto donde confirma la renuncia a una infraestructura de altas prestaciones con doble vía electrificada y apuesta por mantener una infraestructura de vía única", ha expuesto.

El estudio informativo desenmascara de nuevo al PSOE, ha afirmado Antonio Romero, "que cuando llega la hora de invertir en Aragón, recorta la ambición, recorta las prestaciones y lastra el futuro de nuestra Comunidad".

El Ministerio tenía la oportunidad de diseñar una infraestructura de altas prestaciones, preparada para absorber el crecimiento de mercancías y viajeros durante las próximas décadas pero, en una decisión profundamente política, ha elegido "la opción más cómoda, más barata, menos ambiciosa y con menos futuro, ha expresado Antonio Romero.

Según Romro, el propio estudio reconoce que la solución seleccionada aprovecha prácticamente todo el trazado actual. Es decir, se renuncia a transformar el corredor y se opta por maquillar la línea existente".

"Mientras Aragón lidera una transformación industrial histórica, con 90.000 millones de euros en inversiones vinculadas a centros de datos, tecnología, energía y logística, el Gobierno de España responde condenando a Teruel a ser el cuello de botella del Corredor Cantábrico-Mediterráneo con una infraestructura de vía única para conectar con el Puerto de Valencia, principal puerto de mercancías del país", ha manifestado el parlamentario 'popular'.

SILENCIO "CÓMPLICE" DEL PSOE

Además, el portavoz de Fomento del PP en Parlamento autonómico ha rechazado el silencio "cómplice" que mantiene el PSOE de Aragón y su secretaria general, Pilar Alegría.

"Hemos escuchado el rechazo del Gobierno de Aragón, de la Generalitat Valenciana, de los empresarios turolenses, de las organizaciones sociales y de todos aquellos que creen en el futuro de esta tierra. Pero seguimos sin escuchar la voz del PSOE aragonés".

"¿Qué tiene que decir Pilar Alegría? ¿Comparte esta decisión o prefiere seguir guardando silencio para no incomodar a Pedro Sánchez? Su silencio ya no es neutralidad, es complicidad. Callar ante un proyecto que relega a Teruel a una infraestructura de segunda es consentir un nuevo agravio a esta provincia y una nueva oportunidad perdida para su desarrollo", ha opinado.

Así, lo ocurrido con el Corredor Cantábrico-Mediterráneo demuestra cuál es el verdadero modelo territorial de Pedro Sánchez. "Mientras destina miles de millones y concede inversiones a medida a los territorios cuyos votos necesita para seguir en La Moncloa. Aragón vuelve a pagar la factura de no ser decisivo para su supervivencia política. Sánchez ha convertido la inversión pública en una moneda de cambio política, y Aragón está entre los grandes perjudicados de ese mercadeo permanente con los recursos de todos los españoles", ha señalado.

Desde el Partido Popular "no vamos a aceptar que Aragón sea tratado como un territorio de segunda. No vamos a aceptar que los grandes corredores europeos se conviertan en simples líneas convencionales cuando atraviesan nuestra tierra. Aragón no pide privilegios, exige respeto, exige igualdad, exige recibir el mismo trato que reciben otros territorios y exige que el futuro de nuestra comunidad se decida con criterios de interés general y no con la calculadora de los recortes", ha concluido el diputado popular", ha concluido Romero.