El PP le dice a ZeC que si quiere consenso tiene tiempo de presentar otro candidato distinto a Fernando Simón

Para el grupo municipal el director del Centro de Coordinación de Alertas "no reúne méritos suficientes para ser Hijo Predilecto"

ZARAGOZA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PP y del Gobierno de la ciudad PP-Ciudadanos, María Navarro, ha dicho al grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) que si quiere consenso tiene tiempo para presentar otro candidato a Hijo Predilecto distinto al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.

Los grupos municipales del PP, Cs y Vox, que suman la mayoría, han anunciado que votarán en contra de la propuesta de ZeC para el nombramiento de Fernando Simón al argumentar razones sobre su currículum.

María Navarro ha explicado que la posición del PP es contraria a dicha propuesta porque Fernando Simón "no reúne méritos suficientes para ser Hijo Predilecto".

"No tiene que se reconocido con esta distinción porque no es un nombramiento de ciudad es un nombramiento político porque ha actuado más como portavoz del Gobierno, de Sánchez e Iglesias que por velar por la salud de los españoles, y durante la pandemia hemos conocido engaños que van desde el uso de mascarillas al comité de expertos o bailes de cifras de fallecidos por coronavirus. No reúne los méritos par ser Hijo Predilecto y se votará en contra el viernes".

En rueda de prensa, María Navarro ha contado que en la Junta de Portavoces de este lunes, cada grupo presentó su propuesta y se acordó iniciar los expedientes que se llevarán al pleno, que es donde se votará.

"LO RELEVANTE"

Ha incidido en que lo "relevante" es la Medalla de Oro de la ciudad que a propuesta del alcalde, Jorge Azcón, se concederá a los sanitarios por su trabajo durante la pandemia. "Es lo importante porque se reconocerá desde el celador al médico y los cuidadores de residencias de ancianos. Eso es más importante que abrir polémicas estériles que tanto quiere la izquierda radical en este ayuntamiento".

Tras dejar claro que al Gobierno municipal le interesa más el reconocimiento del Ayuntamiento de Zaragoza a los sanitarios por la pandemia ha subrayado: "Nosotros no somos los que provocamos, sino que buscamos el consenso y presentar a Fernando Simón es dividir y enfrentar a fuerzas políticas".

María Navarro ha reiterado que ZeC está a tiempo de proponer a otro candidato pero si mantienen a Fernando Simón "sabiendo que no tendrá la mayoría no será Hijo Predilecto y no se tramitará otro expediente".

Ha recordado precedentes como el voto en contra de IU en su día a la concesión del título de Hijo Adoptivo al turolense Manuel Pizarro, o el pasado año Podemos se abstuvo en la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad a la empresa Saica.

"Ojalá no presenten nombramientos polémicos para que salga por unanimidad", ha exclamado María Navarro para apuntar que si ZeC no presenta a otro candidato es porque "quiere polemizar y hacer una lucha partidista".