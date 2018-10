El PP no tiene "ningún problema" para tener "un diálogo leal" con Lambán para conseguir "los mejores Presupuestos"

Publicado 25/10/2018 13:55:13 CET

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Aragón, Marian Orós, ha afirmado este jueves que el PP no tiene "ningún problema" en tener "un diálogo leal" con el Gobierno autonómico para conseguir "los mejores Presupuestos" en 2019.

En rueda de prensa, Marian Orós ha señalado que "siempre" está abierta "la puerta para dialogar", pero el presidente del Gobierno autonómico, Javier Lambán, "tendría que querer con lealtad", añadiendo que durante los tres años de legislatura "el PP ha tendido la mano y hay muchos asuntos que se han sacado adelante gracias a la responsabilidad del PP".

La diputada del PP ha aludido a la "reunión fantasma entre los socios de la izquierda", en referencia al encuentro del consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, y los portavoces de PSOE, Javier Sada, y CHA, Gregorio Briz, con Podemos e IU, que finalmente no se ha producido al no asistir estos dos últimos partidos. Le ha parecido "hipócrita" mantener la convocatoria de la reunión sabiendo de antemano que no iban a acudir.

"Ya basta de recados a través de los medios de comunicación, de fantasmadas y frivolidades ante la ley más importante que cada año tiene que aprobar la Comunidad", ha proclamado Marian Orós, quien ha aseverado que los ciudadanos están "cansados de ese teatro de la izquierda fracasada que, al final, no lleva a ningún lado".

Ha dicho que "el único responsable del teatro de la fantasmada que vemos cada año" es Javier Lambán, quien "al final se parece cada vez más a Pedro Sánchez" porque "se preocupa más por su sillón y menos por los intereses de los aragoneses", pronosticando que "los paganos" serán los ciudadanos.