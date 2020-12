El PP pide la apertura "inmediata" de las estaciones de esquí de Aragón para "no hundir" al sector

ZARAGOZA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado portavoz de Economía del Partido Popular (PP) en las Cortes de Aragón, Javier Campoy, ha reclamado al Gobierno autonómico y a su presidente, el socialista Javier Lambán, la apertura "inmediata" de las estaciones de esquí del Pirineos oscense y de la provincia de Teruel, "con todas las medidas" de seguridad frente a la COVID-19 para no "hundir" al sector.

En rueda de prensa, Campoy ha advertido de que los "peores presagios" se podrían cumplir, "si no se salva la temporada de la nieve", una actividad que es "el modus vivendi de miles de familias en Aragón" ya que genera "miles de puestos de trabajo" de forma directa e indirecta.

"Hablamos de la propia actividad en las pistas" en las que, por ejemplo, las clases impartidas por monitores suponen entre el 5 y el 30 por ciento del volumen de negocio de las estaciones, ha dicho Campoy, que también se ha referido al comercio, la hostelería, los alojamientos y a un amplio número de actividades "que dependen directa o indirectamente del sector de la nieve".

"Si no se abren las estaciones de esquí, no se podrá contar con los ingresos que generan todas estas actividades económicas que impulsa" este deporte, "pasará marzo y ya no habrá vuelta atrás para muchas comarcas de la montaña", produciéndose "el hundimiento de la economía de esos valles pirenaicos y de las zonas de Teruel y una catástrofe sin precedentes", ha esgrimido el diputado del PP.

Por eso, Javier Campoy ha pedido "valentía" a Lambán y que Aragón sea "pionero" en la apertura de las estaciones, demostrando que se puede compaginar "la responsabilidad con la no asfixia económica de una actividad esencial para esta comunidad autónoma".

Se ha preguntado al respecto si en verano se cerraron las playas porque el esquí y sus estaciones y servicios "son las playas de Aragón".

"Señor Lambán, tratemos a los aragoneses como adultos responsables y dejemos que esquíen estas Navidades; hagamos algo ahora que podemos, tenemos la obligación de hacerlo" y lo contrario sería una "negligencia" y una "catástrofe con fatales consecuencias", ha sostenido el parlamentario popular.

SEGURIDAD

Javier Campoy ha manifestado que desde el punto de vista técnico, "si hubiera que diseñar una actividad que cumpliera todas las medidas" de seguridad frente a la COVID-19, como la distancia y la ventilación, "esa actividad sería el esquí".

En este sentido, ha cuestionado qué es más seguro "el tranvía en hora punta, una oficina abarrotada o en un telesilla y las bajadas individuales de las pistas".

Campoy ha considerado que si Lambán es "responsable" y está "a la altura de lo que se merecen los aragoneses" y el Gobierno de Aragón decide abrir ya las pistas, "desde el Partido Popular le vamos a apoyar".

El parlamentario ha añadido que los ciudadanos han demostrado responsabilidad y en cualquier municipio de Aragón "la gente puede reunirse en una casa cumpliendo horarios y grupos máximos; entonces, por qué no trasladar las mismas medidas a las estaciones de esquí", una práctica que "no representa ningún peligro" respecto a la propagación del coronavirus SARS-CoV-2.

"Es el 'après-ski' el que puede representar" algún riesgo, "pero con la hostelería cumpliendo medidas, la gente concienciada y las estaciones preparadas" es posible desarrollar esta actividad, ha enfatizado el diputado 'popular'.

Campoy ha indicado, de igual modo, que la pandemia de la COVID-19 "está generando importantes pérdidas en todo el sector turístico" y todas las restricciones y confinamientos autonómicos y provinciales que se han establecido para intentar controlar el número de contagios le "están afectando gravemente" y por eso ha estimado especialmente necesario "salvar la temporada de la nieve".