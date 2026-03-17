El PP pide una reducción del IVA de carburantes al 10% por la "realidad rural" de Aragón: "El coche es una necesidad"

ZARAGOZA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha reclamado al Gobierno de España una reducción "temporal" del IVA de los carburantes del 21 al 10% para "aliviar la carga que supone la subida constante y permanente" de sus precios, especialmente en un territorio "rural" como el aragonés, donde "el coche no es un lujo, es una necesidad".

Así lo ha expresado Marín este martes en una rueda de prensa en la que ha dado cuenta de una PNL registrada por el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Aragón en la que insta al Gobierno de España a aplicar la mencionada reducción fiscal y mantenerla mientras persistan las circunstancias extraordinarias de los mercados energéticos.

A juicio de los 'populares', según ha expresado su portavoz en las Cortes de Aragón, esta propuesta "no es un privilegio ni una medida imposible, es algo muy simple", que el Gobierno de España "ayude a los ciudadanos cuando tienen dificultades y se sitúe al lado de los ciudadanos cuando tienen dificultades y no en su contra".

"Gobernar no es sólo recaudar, gobernar es aliviar, es ayudar y es proteger a quienes cada día levantan esta comunidad autónoma y España con su trabajo", ha defendido Ana Marín, por tanto, es imperativo que se rebaje el IVA para ayudar a familias, autónomos y empresa.

La realidad, ha comentado Marín, es que cada vez que un aragonés va a repostar "está pagando mucho, demasiado" y ese coste no responde únicamente al precio del carburante, sino que en torno al 45-50% se estima que corresponde a impuestos.

"Mientras las familias miran con preocupación como cada día sube más la cesta de la compra, la hipoteca o la factura de la luz o del gas, el Gobierno de España está recaudando más y más gracias a los carburantes y no está poniendo ninguna medida para aliviar esa carga fiscal a todos los aragoneses", ha lamentado.

MEDIDAS INMEDIATAS

Por todo ello, ha continuado la portavoz parlamentaria de los 'populares', el Gobierno de España "debe tomar medidas ya, porque puede hacerlo y porque además debe hacerlo".

En el caso concreto de Aragón, se trata de una comunidad autónoma "rural" con "muchos pequeños municipios y con miles de personas que dependen del coche cada día para ir a trabajar, para llevar a sus hijos al colegio, para trasladarse a un centro de salud o simplemente para acceder a todos los servicios básicos que diariamente se necesitan".

"Desde luego, en Aragón, el coche no es un lujo, sino una necesidad", ha manifestado Ana Marín, alertando de que la subida del precio de la gasolina y el gasóleo "golpea directamente a la economía de las familias, de quienes tienen que recorrer kilómetros para ir a trabajar, de los autónomos que necesitan el vehículo para sacar adelante su negocio, de los agricultores, ganaderos y transportistas".

Respecto de la propuesta planteada por el PP, Marín ha asegurado que se puede adoptar de forma "inmediata": "Es eficaz porque alivia la economía diaria de los ciudadanos y ya la han aplicado otros países europeos que sí han comprendido la carga que esto suponía para sus ciudadanos y han protegido a los mismos a través de estas medidas fiscales".

Ha rechazado que tenga carácter ideológico para recalcar que, por el contrario, "es de sentido común" y se dirige a que el ciudadano "sufra lo menos posible".

"Desde el Partido Popular entendemos que la política debe servir para mejorar la vida de la gente, no para empeorarla y tenemos claro que la opción que hay que tomar es aliviar esas dificultades", al tiempo que ha reclamado al Partido Socialista a que se una a esta opción.