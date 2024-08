El PP pide "responsabilidad" a VOX sobre el presupuesto de 2025 y apunta que la inmigración no es competencia autonómica

ZARAGOZA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo parlamentario del PP en las Cortes de Aragón Carmen Herrarte, ha pedido "responsabilidad" a VOX en la aprobación del presupuesto de 2025 al argumentar que la inmigración no es competencia autonómica, después de que el portavoz de VOX, Alejandro Nolasco, alertara de que no los apoyará si llegan inmigrantes ilegales a la Comunidad Autónoma de Aragón.

Herrarte ha considerado que el presupuestos de Aragón es un asunto "muy relevante" y ha incidido en pedir a VOX la "misma responsabilidad que demostraron cuando formaron parte del Ejecutivo autonómico. Los aragoneses "ni comprenderían, ni merecen que se bloquee la Comunidad Autónoma de Aragón por un asunto que no es competencia autonómica, como la atención a las personas de protección internacional, que es del Gobierno de España, que acuerda los alojamientos y manutención de las personas que llegan a las Comunidades Autónomas".

La inmigración, ha opinado, es un tema "internacional y muy grave" y, por ello "es necesario y urgentísimo" que exista una política de Estado y se convoque la Conferencia de Presidentes porque es un asunto "muy importante" y las autonomías no se pueden enterar por los medios de comunicación de la llegada de cientos de inmigrantes a su territorio. Es una falta de lealtad y responsabilidad". "El Gobierno de España no puede tomar esta decisiones de forma unilateral", ha remarcado.

LLEGAR A ACUERDOS

La parlamentaria del PP también ha considerado que "la demagogia no ayuda" y ha apremiado a trabajar con responsabilidad. "No se puede tener una pinza con el Gobierno de Sánchez actuando de forma unilateral y, por otro lado, un partido como VOX que dice que nuestro jefe es Mohamed VI. La falta de lealtad no ayuda y toca sentarse y trabajar por el bien de los ciudadanos y por el bien de todos los aragoneses".

Para Herrarte, con esas declaraciones de VOX "sólo pierden los ciudadanos de Aragón y se refuerza el sanchismo". Por ello, ha dejado claro que el PP va a actuar siempre con "respeto reverencial por la ley, los acuerdos y compromisos adquiridos por el país con la máxima responsabilidad en momentos complicados y con solidaridad entre las autonomías porque todos somos España y los canarios son compatriotas".

Ha pedido a Nolasco la "misma responsabilidad que cuando era vicepresidente del Gobierno de Aragón porque sino los aragoneses no comprenderían, ni merecen que se bloquee Aragón y las inversiones de Aragón por algo que no es competencia autonómica y obedece a acuerdos internacionales de la UE".

Para la diputada, no tiene lógica que se bloquee Aragón por decisiones que no dependen de Aragón, al tiempo que ha lamentado que el Gobierno de España toma estas decisiones de forma "unilateral".

En rueda de prensa, ha explicado que el Partido Popular "se dedica a no buscar puntos de fricción, sino a lo contrario, a hacer política pensado en el bien general y negociando con todos los grupos parlamentarios". El objetivo es lograr lo máximos consensos posibles, ha apostillado.