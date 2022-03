El PP pide que las videoconsultas en Atención Primaria sean complemento y "no sustitutivas" de la asistencia presencial

TERUEL, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha solicitado al Gobierno de Aragón que las videoconsultas en Atención Primaria sean un "complemento" y "nunca sustitutivas" de la asistencia presencial, que debe seguir prestándose en todos los centros de salud del territorio.

Así se ha pronunciado esta formación política en una nota de prensa, después de que el Ejecutivo autonómico haya manifestó su intención de implementar las videoconsultas en todos los centros de salud de Aragón antes de verano, en una de las medidas contempladas en el plan de reforma de la Atención Primaria.

El PP ha estimado que este objetivo puede tener sus "efectos positivos para el territorio", pero también puede suponer, en función de su aplicación, "un recorte a la atención presencial que reciben muchos ciudadanos, especialmente en el medio rural y en aquellos lugares con dificultades para cubrir las plazas de médicos y enfermeras".

La diputada 'popular' portavoz de Sanidad en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha señalado al respecto: "Creemos y apostamos por el adelanto que nos dan las nuevas tecnologías, pero sin deshumanizar el trato que la sanidad merece".

Marín ha trasladado el apoyo del Partido Popular a que las Administraciones "aprovechen todos los medios disponibles para mejorar la vida de los aragoneses", pero siempre "pensando en el territorio y en el medio rural". "Deben conocer la realidad de toda la comunidad autónoma y aplicar esos medios de acuerdo con esa situación", ha incidido.

Esta petición será trasladada por la diputada 'popular' en el pleno de las Cortes de Aragón de esta semana, en el que pondrá de manifiesto que la realidad del territorio hace "inimaginable e inalcanzable" la implantación de videoconsultas en todos los pequeños municipios, localidades que poseen un gran número de habitantes de avanzada edad "que son las que más necesitan la asistencia sanitaria y la atención personal de un médico".

MEDIO RURAL

Ana Marín ha resaltado que solicitará en la tribuna de las Cortes de Aragón que los responsables sanitarios "se acuerden del medio rural y de aquellas personas mayores que no tienen forma de desplazarse a los centros de salud, no disponen de medios para conectarse a las redes o, simplemente, no saben y les es muy complicado aprender", a quienes los médicos que les visitan en sus pequeños consultorios locales les transmiten "seguridad y tranquilidad".

Asimismo, ha advertido de que puede haber situaciones y cuestiones que se pueden abordar de manera telemática, pero también muchas de las atenciones a los ciudadanos "necesitan de la relación personal entre el paciente y el profesional sanitario".

La parlamentaria ha opinado que apostar por las videoconsultas puede ser un objetivo "realista" en aquellos territorios en los que está implantada la banda ancha, pero todavía existen lugares en los que no está instalada "y que hace imposible la puesta en marcha de esta medida".

Por eso, ha instado a los Gobiernos de Aragón y España a que "impulsen de forma inmediata" la extensión de la conectividad de alta capacidad en todo el medio rural, "y, en lugar de paralizar planes que ya había puesto en marcha el Gobierno central hace unos años, deberían destinar todos los recursos que fueran necesarios para que todo Aragón disponga de esta conectividad, lo que facilitará también la implantación de la videoasistencia", ha recalcado Ana Marín. "Es absolutamente necesario", ha añadido.

Marín ha destacado que la puesta en marcha de esta medida debe poner especial énfasis a su vez en facilitar la comunicación entre los profesionales y también la interrelación entre la atención primaria y hospitalaria. Considera que es una demanda "muy extendida entre los sanitarios" y que "debe ser una realidad de manera inmediata".