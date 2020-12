El PP podría abstenerse si se aceptan sus enmiendas, por 13,8 millones, al presupuesto de la DPZ

ZARAGOZA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo del Partido Popular en la Diputación Provincia de Zaragoza (DPZ), Francisco Artajona, ha avanzado que los populares se podrían abstener en la votación del presupuesto de 2021 si se aceptan las cerca de 20 enmiendas que han presentado por importe de 13,8 millones de euros.

Francisco Artajona ha explicado que las enmiendas del PP hacen aportaciones "importantes" y si se aceptan "evitarían" el voto en contra al presupuesto al argumentar que "se ha tramitado de forma exprés". "No podemos votar a favor porque el equipo de gobierno del PSOE no han contado con el PP. Depende de ellos".

En rueda de prensa, ha subrayado que a la vista del presupuesto inicial votarían un "no rotundo" al justificar que "no está elaborado para afrontar con garantías la recuperación económica". A su parecer, es un "corta-pega" comparado con el 2020 y "no sirve ante una situación de crisis sanitaria que seguirá el próximo año".

Su impresión es que el equipo de gobierno de la DPZ ha confeccionado un presupuesto que "no apuesta por ayudar" a los sectores más afectados por la pandemia, como son las residencias de personas mayores, las pymes, el comercio y la hostelería. "No apuestan suficientemente por apoyar la reactivación económica y generar empleo" ha abundado.

De los 13,8 millones de euros de las enmiendas del PP, Artajona ha detallado que una parte, 9,5 millones, se dirigen a ayudar a mantener vivo el sector productivo. Así, 5 millones serían para subvenciones a las empresas de hostelería; a las pymes y autónomos se les aportaría 2,5 millones adicionales a los 5 millones presupuestados; y un millón de euros para el turismo que es un sector "generador de empleo y riqueza" en la provincia.

OTRO BLOQUE

El resto de las enmiendas, que suman unos 4,3 millones se desglosan en distintas partidas como los 1,5 millones para la reforma y rehabilitación de viviendas. Hasta 600.000 euros se destinarían a subvencionar las residencias municipales:; la misma cuantía sería para el programa "Colegios espacios seguros", y también ayudar a las cerca de 50 empresas privadas de reses bravas en la provincia.

Con medio millón de euros se busca ayudar al programa de conciliación familiar y escolar y otro medio millón para el sector del deporte. Para la restauración del inmuebles municipales del patrimonio artístico el PP propone 300.000 euros; y 270.000 euros para inmuebles eclesiásticos del patrimonio artístico.

Las enmiendas del PP se complementan con los 100.000 euros que destinan tanto a los estudios técnicos en escombreras y puntos limpios, como para la agenda 2030 y la misma partida figura para estudios y trabajos técnicos 4G.

Artajona ha comentado que parte de la cuantía de estas enmiendas salen de las partidas inversoras no ejecutadas en 2020, entre las que ha citado las iniciativas de la Agenda 2030.

ENMIENDAS AL REMANENTE

Asimismo, el PP ha elaborado otras cinco enmiendas para el remanente de la DPZ de 2020 --que se sitúa en los 60 millones de euros--.

Los populares apuestan por destinar 10 millones de euros al Plan de concertación de apoyo a pymes y autónomos; para la extensión de la red de comunicaciones 4G defienden 3 millones de euros: otro millón de euros para el asfaltado de camino; un millón para el plan de escombreras y puntos limpios y 50.000 euros para el programa piloto de cajeros multiservicio.

Artajona ha recordado que el PP representa a 70 alcaldes de la provincia y más de 500 concejales y ha hecho valer esta implantación del Partido Popular en el territorio.

Por otro lado, el portavoz ha apremiado al equipo de gobierno a convocar las plazas vacantes de la institución que ha cifrado en cerca de un centenar entre ingenieros, bomberos, arquitectos y personal técnico.