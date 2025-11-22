El PP propone medidas para proteger a los autónomos frente a la "asfixia fiscal del Gobierno de Sánchez"

El presidente provincial de Zaragoza Ramón Celma, en el centro, y el diputado nacional Pedro Navarro, en su comparecencia en María de Huerva. - PP

Celma critica "las diez subidas de impuestos" que ha sufrido el colectivo y Navarro expone las propuestas que impulsará Feijóo

MARÍA DE HUERVA (ZARAGOZA), 22 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha criticado la "asfixia fiscal" que a su juicio viven los autónomos y que atribuye a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, frente a las que propone un decálogo de medidas entre las que incluye una cuota cero el primer año para los nuevos autónomos, la exención de IVA hasta 85.000 euros de facturación, pasar de cuatro declaraciones trimestrales a dos semestrales y bonificar al 100% en la Seguridad Social la contratación del primer empleado al 50% el segundo.

El presidente provincial de los populares zaragozanos, Ramón Celma, ha manifestado este sábado en su visita a la localidad zaragozana de María de Huerva, junto al diputado nacional Pedro Navarro, que "Pedro Sánchez ha impulsado hasta diez subidas de impuestos a los autónomos", lo que afecta en Aragón a más de 100.000 trabajadores por cuenta propia, pilares fundamentales de la economía provincial.

Celma recuerda que el Gobierno de Jorge Azcón ya aplica en nuestra comunidad "medidas eficaces para apoyar al colectivo, como la cuota cero el primer año para nuevos autónomos y el programa Volveremos, al que se han adherido más de 32.000 comercios, con resultados muy positivos".

El popular ha defendido que "en mitad de la polarización y los escándalos que afectan al Gobierno de España el PP está centrado en medidas ilusionantes y positivas que benefician a quienes cada día levantan la persiana de sus negocios y generan riqueza para Aragón".

Por otro lado, el presidente provincial ha puesto en valor la actuación del alcalde de María de Huerva, Joaquín Calleja que ha afirmado "acaba de aprobar más de un millón de euros en ayudas por las riadas y en prevención de futuros daños," una decisión que el presidente provincial ha considerado "política útil y necesaria" para proteger a vecinos, comercios e industrias.

Tras su intervención, el diputado nacional Pedro Navarro explica el decálogo de medidas para autónomos que el Partido Popular va a llevar al Congreso de los Diputados en las próximas semanas, un "contrato con los autónomos" impulsado por Alberto Núñez Feijóo.

El diputado ha incidido en que "frente a la España pobre y subsidiada del Partido Socialista, el Partido Popular apuesta por la libertad que genera riqueza" y ha subrayado como medidas clave el establecimiento de una cuota cero el primer año para nuevos autónomos, siguiendo el modelo del Gobierno de Aragón; la exención del IVA hasta 85.000 euros de facturación, que aliviará la carga fiscal y aumentará la liquidez.

Además, la reducción drástica de la burocracia, pasando de cuatro declaraciones trimestrales a dos semestrales, así como la bonificación del 100% en la Seguridad Social al contratar al primer empleado, y del 50% para el segundo.

TRABAS AL EMPRENDIMIENTO

Navarro ha lamentado que "iniciar una actividad en España tiene hoy un coste cercano a los 1.000 euros", una barrera que, ha avanzado, el PP quiere eliminar "para que cualquiera pueda emprender en nuestros pueblos y ciudades". También ha reprochado al PSOE de Aragón su dependencia de Pedro Sánchez y ha exigido que "escuchen a la calle y apoyen de una vez a los autónomos".

Finalmente, Navarro ha insistido en que el Partido Socialista "ataca a los autónomos porque son libres y generan riqueza" y garantiza que "el Partido Popular va a estar siempre al lado de quienes cada día sacan adelante este país".