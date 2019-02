El PP propone subtitular las películas e instalar bucles magnéticos para integrar a las personas sordas

Publicado 01/02/2019 12:10:08 CET

ZARAGOZA, 1 Feb.

El senador del Partido Popular, Ricardo Canals, y la diputada autonómica del PP en las Cortes de Aragón, Rosa Plantagenet-White han propuesto este viernes legislar para que las películas producidas, realizadas o distribuidas en España se proyecten con subtítulos y que se instalen bucles magnéticos en lugares como cines y centros cívicos para facilitar la integración y el acceso a la cultura a las personas con discapacidad auditiva. Han apostado por un cambio legislativo y no por subvencionar estas medidas.

Han ofrecido una rueda de prensa en la que han dado a conocer una moción que defenderá Canals en el Senado con la que proponen que se subtitulen las películas, al menos en español, y que las salas cinematográficas cuenten con el mencionado bucle magnético, mientras que Plantagenet-White defenderá en las Cortes de Aragón una proposición no de ley para que la Film Comission "impulse la normativa necesaria" con los mismos objetivos.

Este bucle magnético, han explicado, transforma el sonido en un campo magnético para después convertirlo de nuevo en sonido en el audífono, facilitando la recepción.

Canals ha apuntado que en España hay cuatro millones de personas con discapacidad, de las que el 25 por ciento están afectadas del oído, observando que la disminución sensorial avanza con la edad y, de hecho, el 20 por ciento de las personas de más de 50 años tienen alguna disfunción y el 30 por ciento de las personas con sordera utilizan audífonos.

"No se puede discriminar a nadie por ningún motivo", ha recalcado el senador de PP, apelando al principio constitucional de igualdad, tras lo que ha recordado que la Carta Magna delega en los poderes públicos la promoción del acceso a la cultura "para todos y sin ningún tipo de discriminación", de forma que "todos tenemos derecho a ver películas" aunque "no todos podemos oírlo", de ahí su propuesta.

También ha dicho que toda la población tiene muchas posibilidades de padecer algún tipo de discapacidad y que "es necesario que modifiquemos el entorno" para que las personas con discapacidad auditiva puedan ejercer sus derechos.

SOLEDAD

A esto ha añadido la diputada autonómica que las personas que no oyen correctamente "se aíslan, se quedan en casa, no se relacionan, caen en la soledad", por lo que no pueden tener "una vida de autonomía e integración total". El desarrollo normativo de las medidas de integración de personas sordas es "muy limitado", ha agregado.

Para Plantagenet-White no basta con los bucles magnéticos que ya funcionan, en Zaragoza, en lugares como el Teatro Principal y el Teatro de las Esquinas, o las zonas comunes del Edificio Paraninfo, sino que ha animado a extender su uso a las salas cinematográficas, como indica su iniciativa, y también a otros lugares de esparcimiento, como los centros cívicos, pero también a las zonas de información de los hospitales.

Ha hecho notar que el bucle magnético es una tecnología "pequeña y barata", y ha propuesto que se instale en las Cortes de Aragón porque "hay que romper barreras".